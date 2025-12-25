民進黨高雄市長4搶1誰出線？郭正亮預言最終戰況：這2人捉對廝殺

​2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，各黨派都在備戰狀態，民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，目前立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都表態角逐，形成4搶1的局面，而國民黨方面則是由立委柯志恩定於一尊。對此，前立委郭正亮在節目《綠也掀桌》分析，最終應該是由這2人進行PK，雙方的實力非常接近。

民進黨高雄市長初選4搶1的局面，到底會由誰出線？郭正亮認為，賴瑞隆、邱議瑩真的是PK，兩個人非常接近。而外界認為賴瑞隆是黨主席賴清德的嫡系，應該出線機會較大？郭正亮則表示，他不認為賴清德會介入，畢竟邱議瑩對賴清德也沒有仇。

而在最初表態時，民調最高的林岱樺已經沒有機會了嗎？郭正亮直言，當然不可能是林岱樺，況且林岱樺現在的民調也不高，不久之前還被人家爆寺廟捐款的料。

主持人問到，寺廟捐款有霸凌來得更過份嗎？郭正亮回應表示，反正林岱樺的民調掉到第4，非常明顯，大概輸10個百分點左右，已經在這場戰役中漸行漸遠。他覺得，林岱樺會妥協，因為她身上還有卡到官司，所以到時候人家一定會跟她說，想要被法辦，還是要能繼續當立委？

郭正亮也提到，台南市長之戰，綠委林俊憲現已經殺到骨頭，都公開講對手陳亭妃是國民黨支持了。但能看到台南的民調還是陳亭妃贏，超過10個百分點。這種情況下，賴清德應不會下去輔選，如果下去，林俊憲輸了的話就難看死了，可是他會暗自發功，反正明年1月有得看。

