民進黨高雄市、台南市、嘉義縣長初選關鍵： 1／12-17進行民調

民進黨縣市長3初選區民調時間出爐。資料照

民進黨今公布2026年民進黨直轄市長暨縣市長(高雄市、台南市、嘉義縣)初選民調，預計於1月12日至1月17日進行，於民調執行前三日(1月9日零時)起至所屬選區民調執行完畢止，廣告宣傳禁止事項公告。

民進黨指出，自本黨中央黨部通知停止媒體活動之期，至所屬選區民調執行完畢止，各候選人及其競選團隊不得參加或主持電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體所作之專訪、談話性節目、戲劇節目、綜藝節目等形式之宣傳。

此外，不得在電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告(含電視台跑馬燈及第四台蓋台廣告)。

候選人不能藉政令宣導或政績宣傳形式，於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告個人宣傳或購買置入式行銷新聞，及發布、引用民調或其他預測市場結果。

