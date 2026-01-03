民進黨高雄政見會！許智傑喊「延續前輩施政」：讓高雄變成台灣的AI首都

記者詹宜庭／台北報導

高雄市長政見會許智傑發言。（圖／翻攝畫面）

民進黨今（3日）舉辦2026民進黨高雄市長提名政見會，綠委許智傑表示，高雄需要一個有遠見、創意、行動力的市長，他是唯一有地方行政首長經驗的領導者，從最基層的鳳山市民代表做起，高雄縣議員、鳳山市長到立法委員，在高雄服務27年。未來，他要延續前輩的施政，讓高雄人更有光榮感，同時延續陳其邁市長的強項，讓高雄變成台灣的AI首都，盼高雄飛向全世界，讓全世界看到高雄。

許智傑表示，他要帶領高雄飛向全世界，展現高雄的美麗。首先要感謝前市長謝長廷、陳菊，以及現任市長陳其邁，讓深愛的高雄市變得更好、更美麗。他要延續前輩的施政，讓高雄人更有光榮感。輝達創辦人黃仁勳曾說「高雄是世界數位攣生城市的典範」，他要延續陳其邁市長的強項，讓高雄變成台灣的AI首都。

廣告 廣告

許智傑指出，自己從雄中到台大機械系畢業後，在中科院做過飛彈以及IDF戰鬥機的發動機，再回來高雄師大讀完教育碩士、博士。跟其他候選人不一樣的地方，他從最基層的鳳山市民代表做起，高雄縣議員、鳳山市長到立法委員，在高雄服務27年，幾乎沒有週休二日，高雄城市的蛻變，他一直都在。

許智傑學經歷一覽。（圖／翻攝畫面）

許智傑說，高雄需要一個有遠見、創意、行動力的市長，他是唯一有地方行政首長經驗的領導者。大家都知道三井百貨公司，這是一個最好的證明，自己十幾年前就說在這裡要有一間大型的百貨公司，克服很多困難才有今天的成果，「如果沒有許智傑三井lalaport就不會到鳳山來；如果沒有許智傑，黃埔新村就會被拆遷，我把全國最有歷史文化的眷村保留下來；還有一項許多高科大校友不知道的，如果沒有許智傑，高科大現在只有兩校合併，我成功推動三校合併，讓高科大成為全臺最大的綜合性科技大學」。

許智傑表示，自己還有一個稱號是「航空立委」，他要爭取高雄最多直飛航線，讓世界和高雄的觀光客、商務客，以及高價值貨運更方便。此外，他還要再爭取高雄機場到挑園機場的接駁機復飛，讓南部人出國更方便，不用再帶著行李南北奔波，甚至要在北部過一夜，直接在高雄。

許智傑說，高雄已經有數位攣生城市的基礎，他希望設計一個專屬高雄的APP「AI小秘書」，將高雄的房屋道路、紅綠燈路燈、水電瓦斯管線等，都裝進APP裡面，把高雄數位化。不僅如此，增加很多社會福利，包括：育兒津貼、AI青年住宅整合平台、孕婦及婦女津貼，及AI 智慧醫療。還有65歲以上長輩注皮蛇疫苗免錢等政策，都可以在這個APP裡申請，時間一到，AI 小秘書就會嘎你通知，要來注皮蛇疫苗、要來領社會福利的津貼。

許智傑強調，未來AI產業還需要很多人才，他要串連高雄各大學，變成A1人才培育基地，替高雄像創造很多人才與工作機會，讓年輕人不免北漂、用AI將年輕人帶回來高雄上班，高雄經濟、產業、交通可以再提升，目前已經發布許多創意政見短片，以南高屏澎大生活圈為概念，致力南台灣共樂愛展，推動教育三支箭，盼高雄飛向全世界，讓全世界看到高雄。

更多三立新聞網報導

柯志恩豪語「明年在高雄市府升旗」！許智傑：我當市長一定會邀請你

民調／高雄市長選舉綠4人「完勝柯志恩」！他大勝國民黨19.8％奪第一

中共圍台軍演！許智傑要交通部盤點替代航線：對藍白默不吭聲感到遺憾

回到生涯起點！鳳山造勢7萬人力挺 許智傑：我是大家的全民市長

