即時中心／林韋慈、魏熙芸報導

高雄民進黨內部初選政見發表會今（3）日下午2時登場，民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑同台出席。在最後結論環節，許智傑強調，自己是唯一理工背景的候選人，希望能讓高雄青年不用北漂，回高雄上班。

許智傑在結論表示，自己十多年前從鳳山市進入立法院，一路深耕地方，「絕對是高雄最好的選擇」，兼顧理想、服務，以及朋友的情感。他並指出，AI已是全球發展趨勢，未來高雄應朝「AI首都」邁進，而自己是4位候選人中唯一具理工背景者，因為畢業於台大機械系。

廣告 廣告

許智傑進一步透露，已與矽谷串聯，並與美國工程師協會建立聯繫，希望透過AI技術提升高雄產業競爭力，讓年輕人不必北漂，也能回到高雄就業發展。他強調，未來將結合AI培育高雄在地人才、擴大社會福利，並導入「AI小秘書」機制，以提升醫療服務品質與效率。

談及高雄發展歷程，許智傑特別提到前行政院長謝長廷，為高雄奠定捷運建設基礎，也感謝前市長陳菊與現任市長陳其邁的努力，讓高雄持續轉型成長。許智傑最後表示，目標是讓高雄成為一座「經濟型城市」，對於民調表現，他也自信表示自己後來居上，最終一定能贏得勝利，「自己是最適合的候選人」。

原文出處：快新聞／民進黨高雄政見會 許智傑：我是唯一理工科出生的候選人

更多民視新聞報導

數發部出手了！中共肉搜、散播沈伯洋個資 Meta被點名「做這些事」

「第五縱隊」早已潛伏台灣？他示警「2可疑動作」：平常看不出

陳敏鳳辣問「初選後如何團結」？賴瑞隆這樣回

