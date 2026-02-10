民進黨高雄議員初選登記最終日 6選將壓線登記

南部中心／洪順德、陳家彬、陳芷萍 高雄市報導

民進黨高市議員黨內初選登記10日是最後一天，六名參選人趕在最後一刻壓線登記，立委邱議瑩陪同服務處副主任林慧欣和最帥里長林浤澤來登記，上屆以二百多票些微差距落敗的黃雍琇，也在五名女市議員的陪同下登記，捲土重來。

民進黨立委邱議瑩（右）陪同最帥里長林浤澤（左）來到民進黨高雄市黨部，披上彩帶，完成議員初選登記。（圖／民視新聞）

「林慧欣當選！林浤澤當選！」立委邱議瑩陪同服務處副主任林慧欣，以及最帥里長林浤澤來到民進黨高雄市黨部，披上彩帶，完成議員初選登記。立委邱議瑩：「當然兩位優秀的議員參選人，也希望藉由大家的支持，能夠讓他們各自在前鎮小港，在旗美地區深耕努力。」林慧欣是自家人，力挺沒話說。而著濃眉大眼，號稱最帥里長的林浤澤，在市長初選期間，在前鎮區努力替邱議瑩開疆闢土，想要更上一層樓，擴大服務範圍。初選參選人林浤澤：「我們也期待前鎮小港，在這次這麼多新人投入的狀況下，大家可以謹慎的選擇，做出最好的選擇，選擇一個在地出生有經驗歷練，對人民有溫度的林浤澤，來為大家來努力來服務。」

黃雍琇捲土重來，五位民進黨女議員鄭孟洳（右一）、李雅慧（左二）等現身力挺。（圖／民視新聞）

「雍琇！雍琇！雍琇！當選！當選！當選！」前鎮小港選區戰況激烈，上屆選舉以225票飲恨落敗的黃雍琇，這回捲土重來，議員鄭孟洳、李雅慧等五名女將現身力挺，還有市長陳其邁的影片支持，聲勢浩大。高雄市長陳其邁：「其邁要在這邊拜託大家支持黃雍琇，讓黃雍琇進入議會。」初選參選人黃雍琇：「咱女力她們真的很挺阿琇，幫黃雍琇讚聲支持我照顧我，愛護我就感心。」

高雄市黨部主委黃文益（中）登記拚議員連任，前金、新興、苓雅三區過半數、超過60位不分黨派里長皆出席力挺。（圖／民視新聞）

10日是民進黨高市議員黨內初選登記截止日，現任議員，同時也是民進黨高雄市黨部主委的黃文益，帶著家中的浪浪「小花」完成登記，民進黨高雄市黨部執行委員蘇致榮也有立委許智傑來助陣，上屆意外落馬的前高雄市副議長蔡昌達則由林岱樺陪同，在最後一刻壓線登記。

