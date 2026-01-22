民進黨高雄議員提名定案 雜音頻傳

年底地方大選逼近，民進黨中執會21日通過高雄市黨部建議的議員提名席次，不過，有爭議選區參選人對提名數額有意見。（本報資料照片）

年底地方大選逼近，民進黨中執會通過高雄市黨部建議的議員提名席次，各選區初選席次、期程皆底定，不過，有爭議選區參選人對提名數額有意見，部分人覺得席次過多、恐分散票源，但有人則希望可以再增加數額，對此，民進黨高市黨部表示，尊重中執會最終決議。

根據民進黨中央函復地方黨部資訊，中執會將在即日起至28日議決各選區提名名額，並於29日發布選舉公告、2月4日至10日領表登記、2月13日前協調截止。並預計於2月25日審查候選人資格，同意協調退選名單，另同意同額競選選區停辦民調，3月2日至4月10日舉行各區黨內初選民調，必要時可展延1周，4月15日公告提名名單。

高雄市黨部先前提出的議員提名席次已由中執會通過，所有選區提名席次拍板定案，其中，第九選區（鳳山）提名5席、第十選區（前鎮、小港）提名3席被視為爭議選區。

鳳山選區參選人蘇致榮認為，該區提名5席數額過多，恐怕有票源分散的疑慮，加上目前沒辦法得知小黨參選意願，這會讓國民黨漁翁得利，市黨部的提名建議不應把派系利益凌駕其上。不過，既然提名席次已經確定，那就會按照黨的遊戲規則進行。

鎮港選區參選人林浤澤指出，過往前鎮小港都是提名過半席次，由於人口減少，下屆大選減為7席，原本期待這次初選會提名4席過半，但最終只提名3席，且其中1席為婦女保障名額，這對新人來說確實會比較艱辛，但黨可能有其他考量，因此尊重黨的最後決定。

黨部表示，地方黨部只有提名席次的建議權，最終決定權還是以中執會為主，地方黨部尊重。