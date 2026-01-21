民進黨高雄變天？凌濤從民調看出玄機：柯志恩機會來了

2026高雄市長選舉起風了？據《ETtoday》最新民調顯示，國民黨的柯志恩以44%的支持度領先民進黨的賴瑞隆6.3個百分點。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，因為藍營意識到賴瑞隆不強，讓藍營愈來愈有氣勢。

據《ETtoday》最新民調顯示，柯志恩以44%的支持度領先賴瑞隆6.3個百分點。（圖取自柯志恩臉書）

凌濤20日在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》中表示，「本來感覺應該是陳其邁支持的邱議瑩出線，可是不曉得為什麼，中央黨部的民調是這樣，導致賴瑞隆直接贏，這麼多的負面新聞，可以還贏？邱議瑩真的是...吃素的！邱議瑩在高雄吃素，陳其邁也是吃素」？

凌濤指出，「陳其邁竟然在高雄經營了這麼多年、六年多的時間，他挺一個人，而那個人卻過不去？這很奇怪！不是說演唱會經濟好棒棒嗎？不是一下頭髮染藍色、一下染粉紅色？不是說高雄各種場館、演唱會經濟，帶領了高雄發展嗎？可是高雄市民做出來的抉擇，怎麼不一樣？那代表過去都是用吹捧的，只是在塑造形象」。

國民黨桃園市議員凌濤。（圖/中天新聞）

凌濤直言，「民代跟KOL（意見領袖）全部跑去支持邱議瑩，可是到最後邱議瑩也沒有脫穎而出，選舉結果是賴瑞隆險勝，現在的結果竟然是柯志恩大幅領先，藍營愈來愈有氣勢，為什麼？因為大家知道：賴瑞隆不是最強的！賴瑞隆絕對不是民進黨在高雄最強的那個人選，只是因為新潮流大幅地介入，讓賴瑞隆出來」。

凌濤最後強調，「這會讓藍營的人有一個想法，如果賴瑞隆不是民進黨最強的，而只是新潮流、『德意志』的展現的話，那柯志恩當然有機會，除了賴瑞隆不是最強，其他在初選落敗的林岱樺、邱議瑩，還有陳其邁，未來他們會冷眼旁觀，還是全力以赴？就算不是冷眼旁觀，也不會全力以赴，大概走中間路線，就是維持現在的平盤，民調就會拉很近，這就是柯志恩的機會」。

