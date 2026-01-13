民進黨高雄賴瑞隆勝出 柯志恩：對決新潮流
民進黨高雄市長初選結果出爐，立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等四位參選人在對比式民調中都勝過國民黨假想敵國民黨立委柯志恩。新潮流系的賴瑞隆民調平均成績為百分之五十五點九九，和第二名邱議瑩的百分之五十五點卅八，差距不到一個百分點，賴將代表民進黨參選高雄市長。
國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，賴瑞隆初選勝出在她的預料當中，恭喜賴瑞隆，未來就是兩人的對決，甚至可以說是「柯志恩和新潮流」的對決；高雄市長選戰會是以小搏大、逆轉的方式，透過不同的政見及行為爭取大家的認同，展開一場君子之爭。
民進黨初選方式，由三家民調公司進行對比式民調，三家民調平均結果，為初選參選人最終初選成績。賴瑞隆和邱議瑩在「山水」和「典通」兩家民調公司互有領先，領先幅度都約為〇點九個百分點，但賴瑞隆在「民進黨中央黨部」執行的民調中，大勝邱議瑩一點九二個百分點，成為勝出關鍵。
賴瑞隆初選造勢時聲稱自己是「國民黨最怕的人」，昨現身受訪時，指第一時間已跟其他三名參選人通過電話並獲得祝福，四名「兄弟姊妹」都是高雄隊員，他有信心大家會團結一致。面對國民黨對手柯志恩，他則指自己曾在市府擔任十年首長，對市政非常嫻熟，這是他跟柯最大的不同。
對於初選以些微差距落敗，邱議瑩表示，已盡自己最大努力，但結果不盡人意，須很謙卑接受初選結果，未來高雄還是要持續走下去與持續進步、努力，唯有團結和大家同心協力，才能讓高雄越來越好，恭喜賴瑞隆。
許智傑的民調平均成績為百分之五十一點九，林岱樺為百分之五十點五，兩人也都表態力挺賴瑞隆。許智傑表示，感謝高雄市民這段時間給他的支持和肯定，會團結一致。林岱樺表示，她輸的只是一次初選，不會輸掉服務高雄的初心，也再次呼籲各界團結支持黨提名人，共同守住高雄、讓高雄更好。她重申，初選制度公平，就沒有脫黨、分裂的選項。
