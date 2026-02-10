民進黨高雄選戰爆變數！ 謝長廷愛將突宣布以無黨籍選議員

民進黨高雄市議員初選出現變數，曾任謝長廷市府辦公室主任的薛兆基今（10）日無預警宣布退黨，將以無黨籍身分參選高雄市第四選區（左營、楠梓）市議員，為2026九合一大選投下震撼彈。據了解，薛兆基為此次選舉已提前布局2年，突然脫黨參選震驚政壇。

高雄市第四選區左營、楠梓（左楠）應選9席，民進黨高市黨部決定僅提名4席，原本有7人爭取提名，包括現任議員黃文志、李雅慧，以及新潮流派系尹立、黃偵琳、張以理、郭原甫、薛兆基。尹立曾擔任高市府文化局長，黃偵琳為前立委劉世芳團隊副主任，張以理則是前高雄市政府青年局局長。

薛兆基正式聲明表示，不參加民進黨市議員初選，將以無黨籍身分走入大選。他強調願意站在最容易被誤解與嘲諷的地方，承擔最多攻擊，也願意為這個選擇負起全部政治責任。薛兆基直言，即使結果不如預期，也不會讓任何夥伴與支持者承擔後果。

薛兆基進一步說明，在高雄轉型與世代交會的關鍵時刻，他再次選擇不走體制內安全的道路，而是帶著更成熟的政策準備與戰略格局，重新回到第一線，承擔更大的責任。有網友在留言中發問「想被開除黨籍嗎！」薛兆基回應表示，感謝提醒和關心，他會安靜的離開。

薛兆基背景深厚，曾在謝長廷擔任高雄市長時期擔任市府辦公室主任，為謝長廷左右手。此前新人郭原甫已宣布退出黨內初選，如今薛兆基不僅退出初選更直接退黨參選，使得民進黨高雄左楠區市議員選戰再添變數。

