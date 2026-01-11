民進黨高雄、台南初選激戰 王鴻薇：殺越兇國民黨勝算越大

民進黨高雄市長初選進入倒數階段，立委賴瑞隆10日下午舉辦「百工百業顧電話 團結高雄挺瑞隆」活動，集結數10人打電話給親朋好友顧電話，盼在最後階段衝民調。同日邱議瑩則在高雄中正高工籃球場辦選前之夜造勢活動。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨殺越兇，代表年底台南、高雄國民黨的勝算越大。

國民黨立委王鴻薇。（資料圖／中天新聞）

王鴻薇11日在政論節目《週末大爆卦》中指出，大罷免時民進黨搞出百工百業挺罷免的活動，聲勢浩大，但所做的事卻跟民意背道而馳，顯見百工百業不過是操作出來的，是失敗方程式，用在高雄卻用得很開心。她也提到，近日到台南、高雄會發現民進黨的看板很多，顯見民進黨南部資源豐富。

廣告 廣告

王鴻薇表示，如今已進入黃金週，雙方都在做大型造勢活動，跟正式的縣市長選舉沒兩樣，包含掃街、萬人造勢活動等都要花錢，代表民進黨候選人顯然認為頭過身就過，認為只要通過初選就可以在最後拿下該縣市。她感嘆，民進黨立委林岱樺、陳亭妃過去人氣都非常高，未料投入選舉後卻因為賴清德不希望她們選，因此在過程中飽受煎熬。

王世堅力挺陳亭妃選台南市長。（圖／中天新聞）

王鴻薇強調，以賴清德來說，2026最不能丟掉的縣市就是台南，非要他指定的人選出來選，高雄則是希望賴瑞隆能出線，但是內部都擺不平，邱議瑩更是聲勢浩大，陷入複雜的局面。她進一步表示，賴清德比較希望賴瑞隆能參選，但是民進黨其他派系都要集結挺邱議瑩，並非邱特別優秀或表現傑出，而是新潮流「甲郎告告」。

王鴻薇指出，民進黨最後誰出線是民進黨家務事，但從中可以看出民進黨內部殺自己人一點都不手軟，派系之間看出民進黨非賴系、非新系對賴的不滿。她強調，這次台南市跟高雄市選舉，不僅看出民進黨內戰，也是跟賴清德的內戰，民進黨殺越兇，代表年底台南、高雄國民黨的勝算越大。

延伸閱讀

同框蔡正元秀「電子腳鐐」！柯文哲笑：我們都是朝廷欽犯

沒有柯文哲沒關係！ 陳佩琪喊：老大的老婆我參加

當電子腳鐐遇到電子腳鐐 蔡正元、柯文哲同框錄土城十講