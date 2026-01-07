民進黨高雄、台南初選白熱化 沈政男看好賴瑞隆、陳亭妃出線

民進黨2026高雄、台南市長初選進入最後白熱化階段，精神科醫師沈政男分析最終將由立委賴瑞隆、陳亭妃分別代表綠營出戰兩市，並指出若民進黨成功守住南高，藍白在六都頂多平盤，真正的決勝關鍵在於其他縣市長席次的變化，而且他也示警，如果藍白輸掉1、2席，2028情勢將更加混沌。

民進黨立委陳亭妃爭取代表出戰台南市長選舉。（資料圖／中天新聞）

沈政男臉書發文預測，民進黨2026高雄、台南市長初選，高雄將由賴瑞隆勝出、陳亭妃則將代表台南。他指出，民調進行的方式應該是比跟對手的差距，而不是自己單方民調成績最高，否則可能會出現自己民調最高，但未必領先對手最多的爭議。

針對台南選情，沈政男表示，雖然各界普遍認為總統賴清德更希望立委林俊憲出線，但在他看來，賴清德已經意識到自己2028連任的風險，「因此最簡單的政治判斷就是希望最能贏的人出線」。

民進黨立委賴瑞隆（右）。（圖／賴瑞隆臉書）

在高雄部分，沈政男認為，賴瑞隆在民調相差不大的4位候選人中仍有些微優勢，不僅是黨內最高，更持續領先國民黨立委柯志恩。他分析，雖然柯志恩仍有翻盤機會，但民進黨守下這一席的機會比較大。至於立委謝龍介挑戰台南的可能性，沈政男斷言國民黨在當地的經營也沒有很成功，陳亭妃預計將成為首任台南女市長。

沈政男指出，如果民進黨成功守住台南、高雄，對藍白來說六都頂多是平盤。他直言，其他縣市長席次的變化就成最大考驗，其中新竹縣、嘉義市、宜蘭縣、彰化縣、台東縣都是觀察重點。沈政男提醒，如果最後六都為4比2，其他縣市藍白輸掉了1、2席，那麼2028的情勢就更加混沌。

