民進黨高雄、台南參選人全到齊 「妃憲同框」呼籲重修《財劃法》

民進黨立委賴瑞隆今舉行記者會，號召高雄台南初選參選人呼籲重修《財劃法》，也意外創造「妃憲同框」。（圖／鄒保祥攝）

立法院上週三讀通過藍白版本的《財政收支劃分法》部分條文修正案，引發立院、政院間爭議。民進黨立委賴瑞隆今天（19日）在立法院邀集南部綠營立委共同舉行記者會，呼籲重修《財劃法》，民進黨台南、高雄市長初選參選人全到齊，但連原本未在出席名單上的立委陳亭妃也現身，意外讓「妃憲之爭」主角同框。

針對《財劃法》修法，賴瑞隆上午邀集10位南高屏立委舉行共同記者會，採訪通知上的邀請名單包括李昆澤、林岱樺、林俊憲、邱議瑩、徐富癸、許智傑、郭國文、賴惠員和鍾佳濱。其中，有意角逐高雄市長的邱議瑩、許智傑、林岱樺和賴瑞隆都到齊，台南市長參選人只有林俊憲卻不見陳亭妃名字。不過一早，陳亭妃本人還是現身記者會。

陳亭妃受訪說明，賴瑞隆本來就有邀請她，但同時間原本她有自己的記者會，只是剛好在等毛小孩，就趁空檔來參加。陳亭妃也說，《財劃法》議題大家應一致，沒有分你我，大家把台灣顧好、國家顧好，才是大家共同目標。

媒體詢問陳亭妃是否不請自來？林俊憲指出，賴瑞隆邀請的是南部的立委，南部立委覺得《財劃法》不好、不公平都可以來參加，認為《財劃法》惡修，不應該執行，當然都可以站出來。

陳亭妃稱勝選台南市長會第一個拜訪林俊憲，對此，林俊憲回應，「我勝選也會拜訪她，那你要先能勝選啊，對不對！」



