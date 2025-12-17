民進黨高雄、台南、嘉義縣初選政見會日期曝光！「憲妃大戰」12/27晚間8點上演

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

距離2026地方首長選舉不到一年，民進黨高雄市、台南市、嘉義縣提名政見發表會，時程今（17）日出爐。據轉述，台南市政見會將在12月27日晚上8點舉行，而高雄市、嘉義縣則分別在3日、4日下午兩點展開。

據民進黨發言人韓瑩轉述，台南市市長政見發表會，規劃於12月27日，晚間八點至九點三十分。（資料照）

民進黨日前開放有意者報名嘉義縣、台南市、高雄市初選。嘉義縣包括立委蔡易餘、現任市議員黃榮利登記，台南市則由立委林俊憲、陳亭妃形成「憲妃大戰」，而高雄則為4搶一，包括立委林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆有意爭取提名。

民進黨今日下午召開中常會，據發言人韓瑩轉述，台南市市長政見發表會，規劃於12月27日，晚間八點至九點三十分，由三立電視台承辦；高雄市市長政見發表會，規劃於1月3日，下午兩點至四點，由民視電視台承辦；嘉義縣縣長政見發表會，規劃於1月4日，下午兩點至三點，由民視電視台承辦。

此外，民進黨先前也說明，嘉義縣長提名初選電視政見發表會，會中決議採「申論、結論」形式舉行；台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會，會中決議採「申論、提問、結論」形式舉行。

關於台南市、高雄市、嘉義縣提名的選務日程，民進黨規劃11月24至28日為政見協調會，12月22至明年1月4日為政見會日期，規劃在1月12至17日執行黨內初選民調，最後在1月21日公告提名名單。

