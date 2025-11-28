民進黨高雄4搶1 陳水扁稱「她」最強母雞：第六感覺得陳其邁也認可這人

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，包括立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺有意爭取提名，最終提名人預計在明年1月21日揭曉。不過，前總統陳水扁27日晚間卻在臉書上發文，以「最強母雞」形容邱議瑩，稱讚其最像陳其邁，也最能延續陳其邁的施政理念，表態力挺邱議瑩。

前總統陳水扁說，與陳其邁市長共事的助理、幕僚與後援會幹部，都公開力挺邱議瑩。（資料照）

陳水扁27日晚間在臉書上表示，邱議瑩不到25歲就當選全國有史以來最年輕國大代表、27歲成為民進黨史上最年輕中常委，6任立法委員，也做過客委會副主委。

陳水扁說，與陳其邁市長共事的助理、幕僚與後援會幹部，都公開力挺邱議瑩，他的第六感也「感覺」邱議瑩應該就是陳其邁認可，最能延續他的施政理念與擘畫籃圖並可無縫接軌的人。

陳水扁指出，邱議瑩從抗癌10年的生命勇士，到推動再生醫療，催生立法，10年有成。《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》三讀通過，邱議瑩是當之無愧的最大功臣，也是她立委任內最大成就之一。

陳水扁提到，邱議瑩目前提出的「安養高雄」政見，包括「敬老點數」加碼10倍到每月1000點；新生兒「希望帳戶」3萬元。最後再分享「高雄創世紀任務」 5年新創10萬優質工作機會。

