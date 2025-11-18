民進黨點名國民黨「他們」親中無下限 酸：把中央黨部搬回南京吧！

政治中心／綜合報導

民進黨提醒國民黨，再這樣親中言行無下限，不如直接把你們的中央黨部搬回南京吧！（圖／翻攝自民進黨臉書）

民進黨今（18）日在臉書粉專發文指出，國民黨新主席上任後，全黨搶著當「中共代言人」？疑惑問到中國國民黨完全不演了嗎？在自家主席鄭麗文高調出席統派團體舉辦的追思大會，追悼吳石等中共間諜後，幾位國民黨高層又連番發表親中言論，把名字遮住、只看發言的話，還以為這些人都是共產黨。

民進黨點名表示，國民黨副主席蕭旭岑，11月17日接受專訪談到國民黨新主席的兩岸路線，強調「一國兩區」才能「確保兩岸有共同的政治基礎」。意思是，我們跟對岸要當同一國？

廣告 廣告

民進黨也指出，國民黨副主席張榮恭，11月14日率團前往中國，在上海與國台辦主任宋濤會面時，主動表達「我們在台灣每一個人都姓中國姓，都講中國話，都過中國節日，都敬中國神明，所以道道地地的台灣人也應該是堂堂正正的中國人」。喂，你把原住民和新住民當塑膠嗎？

還有國民黨中常委、中國配偶何鷹鷺，民進黨直呼「更離譜！」因為何鷹鷺穿著印有毛澤東頭像的衣服，拍抖音影片，高調主張「希望早日讓台灣，回到祖國的懷抱」、「早日統一，這就是我的宗旨，我的責任」。民進黨諷刺地說「原來統戰言論已經完全滲透國民黨決策機制！」

另外也提及，別忘了國民黨立法院黨團總召傅崐萁多次赴中國、香港會見中共高層，馬英九也不時率團前往中國，最近更與中共口徑一致批判日本的高市早苗首相。這麼明目張膽的親中言行，連掩飾都不掩飾。

民進黨強調「要提醒國民黨，再這樣親中言行無下限，不如直接把你們的中央黨部搬回南京吧！」

更多三立新聞網報導

扯！藍中常委何鷹鷺「穿毛澤東」 抖音喊：肩負重任讓台灣早日回到祖國

鄭麗文頻見外國使節！中常委何鷹鷺拍片談統一 綠委：不遮掩當中共附庸

國民黨主席選舉領表起跑！中常委幫朱立倫叫屈：很多在後面詆毀他

不認同洪秀柱出席中共九三閱兵？國民黨：舉止是否合適很多人都有評斷

