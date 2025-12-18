民進黨鼓催倒閣 國民黨揭陰謀：國會重選再次罷免

國民黨今(18)日舉行「清德宗變法—君主立憲」記者會，臺北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇、泰鼎法律事務所主持律師葉慶元、發言人江怡臻等出席。（國民黨提供／陳薏云台北傳真）

國民黨今(18)日舉行「清德宗變法—君主立憲」記者會，臺北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇、泰鼎法律事務所主持律師葉慶元、發言人江怡臻等出席；質疑賴清德總統與卓榮泰院長唱了違法、違憲的「雙簧」，而民進黨鼓催倒閣，就是因為倒閣後可使用司法、行政資源手段，確保民進黨完全執政，若沒有，再次罷免，再次不副署，直到民進黨選贏為止。

劉嘉薇表示，根據《憲法增修條文》第三條「覆議時，如經全體立法委員二分之一決議維持原案，行政院長應即接受該決議」，規定得非常的清楚。應接受決議等於是總統要公布該法律、行政院長就要副署。《財劃法修正案》的覆議被否決，行政院長應該接受這項決議，已經沒有空間，應該要執行這項通過的法律案。

劉嘉薇也舉總統府秘書長潘孟安曾說過「沒有不副署的空間」為例，過去民進黨曾考慮不副署，但是沒有做，因為民進黨知道是不能做的。她呼籲賴總統以及卓院長能夠正視問題，副署《財劃法》修正案。

葉慶元首先舉出目前正面臨的幾項憲政危機：賴總統拒絕公布財政收支劃分法，是違憲；卓榮泰於覆議失敗後，仍拒絕接受立法院多數民意通過之法律，也是違憲；憲法法庭停擺的，因為賴總統拒絕尊重立法院多數民意，提出公正法律人士出任大法官；NCC是停擺的，也因為賴總統拒絕尊重立法院多數民意，提名中立人士出任媒體最高的監管機關。

對於民進黨頻喊倒閣，依憲法第72條之規定「總統於收到立法院通知後十日內即應公布法律案」。這與倒不倒閣無關，他質疑，即便倒閣成功， 換新任行政院院長拒絕副署，總統還是不公布呢？現在面臨的就是賴清德總統與卓榮泰院長唱了違法、違憲的「雙簧」，拒絕依照憲法的明文規定來公布法律。

葉慶元舉清朝光緒皇帝頒布《欽定憲法大綱》的「君上大權」為例，「君上神聖尊嚴，不可侵犯」，凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒佈者，不能見諸施行。他質疑，這不就是現在賴清德想的事嗎？但是，連1908年滿清的知識分子都拒絕接受這樣的憲法，滿清只能另外頒佈1911《憲法重大信條十九條》，放棄國家元首的法律審核權。葉慶元律師批評，賴清德總統及民進黨支持者的憲政理念，比117年前滿清的知識分子還不如！

江怡臻則指出，「不副署、不公布、不執行」是民進黨的三不政策，全都是賴清德總統兼黨主席一個人的操控。江怡臻以哈佛大學政治學兩位教授Steven跟Daniel在2019年共同出版了一本書《民主國家如何死亡》為例，來證明賴清德就是「民主刺客」。書中提到民選獨裁者顛覆民主的方式是：在法院與其他中性機構安插人馬或『武器化』，收買媒體與民間部門（或壓迫他們閉嘴），改寫政治規則讓賽局不利於他們的對手。

換言之，民主刺客會出現的情境，第一、拒絕接受民主的遊戲規則，例如賴清德總統說過的不是表決多數贏就可以；第二、否定對手的正當性，例如把所有反對的聲音都抹紅成中共同路人；第三、容忍或鼓勵暴力，例如在大罷免期間青鳥對路人騷擾或語言暴力；第三、剝奪對手自由，例如自媒體的發言，有人說陳菊還在嗎？就火速被法辦等。

江怡臻強調，這些種種跡象皆證明，台灣的民主正在被賴清德刺殺當中，無論從幕後指使不願副署，甚至喊出「在野獨裁」這個觀念，都符合「民主刺客」的情境象徵。

江怡臻並指出，民進黨希望倒閣，倒閣後使用司法、行政資源手段，確保民進黨完全執政，若沒有，再次罷免，再次不副署，直到民進黨選贏為止。同時，民進黨就是要全綠的大法官，直到立法院修出民進黨想要的法律。她認為，台灣民主已進入ICU，大家必須覺醒，2026、2028用選票換下民進黨，否則賴清德就會繼續剝奪中華民國引以為傲的民主與自由。

