民進黨：中共對台發動軍演 公然破壞區域和平 坐實「和平破壞者」角色

共軍擾台 民進黨中國部：公然破壞區域和平，就是坐實其「和平破壞者」。民進黨提供

12月國防部偵獲中國軍機486架次、軍艦240艘次、逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域共機281架次；民進黨中國部表示，中共對台發動軍演，公然破壞區域和平，就是坐實其「和平破壞者」的角色，更別提除了軍事外，中共持續對台、美、日本等國官員與國會議員進行制裁與威脅，完全顯示其威權獨裁本性。

民進黨中國部指出，依國防部統計，自2025年12月1日上午6時至2026年1月1日上午6時，偵獲中共軍機486架次、軍艦240艘次 持續在我國空域、海域活動，其中281架次共機侵入我國防空識別區；此外，也偵獲34艘公務船，以及4顆空飄氣球。

廣告 廣告

中國解放軍東部戰區去年12月29日上午7點半突宣布，將對台灣展開「正義使命─2025」軍事演習，這是過去3年半來的第7次「圍台」演習。

自29日上午6點至30日上午6點，偵獲共機130架次，創下去年單日最高襲擾紀錄，其中更有高達90架次共機越中線侵擾我國空域，同時間也偵獲14艘共艦、8艘公務船。

自12月30日上午9點起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行實彈射擊，落彈區散布在台灣24浬線周邊。

面對中共如此惡劣的軍事恫嚇，民進黨中國部指出，賴清德總統強調「和平無價，戰爭沒有贏家」，對於和平，要有理想但不可以有幻想，和平要靠實力才可以獲得。國防部長顧立雄也表示，國軍秉持賴總統「不升高衝突、不挑起爭端」指導，沉著應對。

而國際各國包含日本、菲律賓、歐盟及澳洲 等也都陸續表達關切，美國國務院1日更呼籲，北京應克制並停止對台灣施加軍事壓力。

【看原文連結】