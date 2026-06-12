民進黨「北高連線」造勢 媒體人訝異：怎麼沒有「他」？

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為年底九合一選舉造勢暖身，民進黨台北市與高雄市黨部主委吳沛憶、黃捷今(12)日以台灣製造棒球衣為題發起「北高連線」，推出線上應援募款活動，並推出限量聯名城市球衣。包括台北市長參選人沈伯洋（左二）、立委蔡其昌（右二）一同出席，只見台上四人做出揮棒動作，象徵強棒出擊。不過對此，媒體人樊啟明納悶，「民進黨台北-高雄連線，但怎麼沒有賴瑞隆？」

民進黨台北市黨部主委吳沛憶與高雄市黨部主委黃捷今聯合舉辦「北高黨部連線」活動，邀請台北市長參選人沈伯洋及立委蔡其昌出席，宣告北、高市黨部整隊完成，全力投入2026地方選舉輔選。但詭異的是，這場為北、高市選戰造勢的活動，卻不見高雄市長參選人賴瑞隆。先前高雄市黨部黃捷8日接任主委當天，原本預計要出席的賴瑞隆臨時以身體不適為由缺席。

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樊啟明今發文指出：民進黨要台北-高雄連線，但是怎沒有賴瑞隆？！高雄黨部主委黃捷稱：「有邀賴瑞隆，但他有事！」民眾黨立院黨團主任陳智菡隨即留言稱：「黃捷出任高雄市主委，他身體不適也缺席耶」。

網友留言說道：「這叫斷線不叫連線」、「完了出師未捷身先X 」、「賴瑞隆如果拿著球棒很諷刺吧」、「賴瑞隆沒來應該是怕當場被記者問：有看過鐵拳教育第一集了嗎？」、「在準備台版的鐵掌教育啦。」

而賴瑞隆臉書在今下午1時左右有最新PO文，提醒市民朋友南部可能有局部大雨，要大家注意雷擊和強陣風。有網友也留言問：「北高連線缺席是因為去拍鐵拳教育2嗎？」

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