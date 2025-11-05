民進黨「台南、高雄初選來了」！賴清德3點提醒：嚴禁影響公平競爭的行爲

針對2026地方選舉即將到來，民進黨內初選提名作業也持續進行中。民進黨今（5）日召開中常會，民進黨發言人吳崢會後轉述，黨主席賴清德指出，有幾點事項要特別提醒爭取提名的同志；其中提名的競爭，必須是正向且良性的，嚴禁相互攻訐，應以提出對地方建設、人民福祉有利的政策，來獲得支持。

賴清德表示，針對明年的地方選舉，民進黨為了提名最優秀的縣市長人選，已於周一公告「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記等事宜」，將從下周一、也就是11月10日起至14日進行初選登記。賴清德提到，在初選競爭過程中，國人會用最嚴格的標準，放大檢視參選人和團隊的言行，是否符合民主法治精神，以及未來身為地方首長該有的表現。

賴清德提醒3點事項，希望所有爭取提名的同志能特別注意。第一，要扛起民進黨的招牌，必須嚴守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，不得做出損害本黨形象、違背人民期待的行為；第二，台灣現在的民主選舉，是許多先進前輩們不畏犧牲、爭取而來的，競逐提名者應該遵守民主法治規範，希望所有擬參選人，不得透過任何手段，做出影響公平競爭的行徑。

賴清德說，第三，提名的競爭，必須是正向且良性的，嚴禁相互攻訐，應以提出對地方建設、人民福祉有利的政策，來獲得支持。此外，其他非初選的縣市，選對會也正以最嚴謹、最謹慎的態度，積極進行提名的徵詢。

賴清德強調，一切的政治治理，都是從地方開始。有好的地方治理，才會有好的國家治理，只要地方政治踏出正確的一小步，國家發展就能持續大步向前，對於明年的地方大選，民進黨只有一個目標，就是全黨團結，舉薦卓越、優質的縣市長人選，來為地方建設、為人民服務，共同為台灣的未來打拚。

