12題測驗 一次了解「台灣第一女神」
民進黨：呼籲韓國瑜說到做到，藍白儘速審議總預算
今年度總預算延宕至今未審逾229天，民進黨發言人林楚茵今(14)日表示，國民黨為了「習鄭會」延宕總預算至今，嚴重影響民生與防災。與其擁抱中共糖衣毒藥，速審總預算才是真正惠國惠民；也呼籲韓國瑜院長能遵循日前「應速審總預算」的呼籲，讓立法院回歸正軌。
林楚茵表示，今年度總預算至今未審，不僅影響政府運作，更影響民生與災防。例如新手爸媽的生育補助，政府今年提高至10萬元，但因屬於新興預算，在總預算未過下，只能領到4萬，人民權益大打折；而147億的治水預算涵蓋新北、宜蘭、彰化、南投、雲嘉南高屏等地，目前也仍卡關，讓防災防汛整備、人民安全大受影響。
林楚茵表示，國民黨為了「習鄭會」延宕總預算審查、阻擋軍購預算，心中只有個人歷史定位，毫無台灣國家利益，司馬昭之心路人皆知。如今鄭麗文已經返台，國民黨與其唱和中共毫無善意只有統戰意圖的「惠台措施」糖衣毒藥，不如請藍委好好上班，速審總預算與軍購條例，才是真正的惠國惠民。
林楚茵也強調，國民黨籍的立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，本月初才雙雙表態立法院宜儘速審議總預算。因此呼籲韓國瑜應該說到做到，讓立法院回歸正軌、別再空轉，藍白應立即審議今年度總預算。
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