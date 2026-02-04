民進黨：國共智庫論壇散播懲獨威脅 國民黨淪中共謠言留聲機

針對國民黨赴中參加「國共兩黨智庫論壇」並提出共同意見，民進黨發言人吳崢今天(4日)表示，整場國共論壇雖名為「兩岸交流合作前瞻」，卻充斥各種「兩岸中國人」與「疑美論」的認知宣傳，國民黨已經淪為中共的「謠言留聲機」，與台灣主流民意完全背道而馳。

國民黨副主席蕭旭岑率團訪問北京，並出席國共兩黨智庫交流論壇，雙方除了共同提到「堅持九二共識」、「反對台獨」，還在論壇總結提出5個面向、15項共同意見。此外，蕭旭岑也與中國全國政協主席王滬寧會面。

廣告 廣告

對此，民進黨發言人吳崢質疑，國民黨稱要「為人民謀福祉」，卻與中共一起高唱反對台獨、對台灣人祭出「死亡威脅」；說要「幫台灣產業找出路」，卻是想「重新鎖進依賴中國的老路」。他批評整場國共論壇雖名為「兩岸交流合作前瞻」，卻充斥各種「兩岸中國人」與「疑美論」的認知宣傳，國民黨已經淪為中共的謠言留聲機，與台灣主流民意完全背道而馳。

吳崢也指出，國民黨宣稱要「推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制」的說法，完全與中共論述如出一轍，事實上中國方面「說斷就斷」，當前兩岸交流遭遇的所有障礙，都是中共片面作為造成，國民黨不僅不敢質疑中共，還反過來跟中共一起顛倒黑白。

對於宋濤在論壇中公開宣稱要「打擊台獨絕不手軟」，吳崢強力批評，認為中共不斷恫嚇台灣人，才是不折不扣的紅色恐怖。吳崢說：『(原音)中共不斷以懲獨恫嚇台灣人，近來更連部會首長、國會議員、檢察官與國軍弟兄都被中共扣上莫須有罪名追殺，這才是真正名符其實的國家機器與紅色恐怖，更是不折不扣的「威權獨裁」與「跨境鎮壓」。』

吳崢強調，台灣超過八成的民意反對中共的懲獨恐怖行徑，只有國民黨還跑去幫中共背書，成為中共口中「堅定站在歷史正確一邊」的同路人，難道國民黨不會覺得對不起台灣人嗎？