民進黨：「國共論壇」假交流真滲透 只想把台灣鎖回中國

針對國民黨赴中出席國共論壇，並宣稱將交流觀光、精密機械、醫療、能源、防災等「五大產業」。對此，民進黨中國部主任吳峻鋕今天(3日)質疑，國共論壇以民間交流包裝，但本質是高度政治化操作，未來至少有三項實質目的，包括讓中共的政治影響力長驅直入台灣社會、切斷台美經貿合作的信任基礎、配合中共「十五五對台經濟吸納」戰略，把台灣鎖進中國，值得警惕。

國共兩黨智庫論壇3日上午在北京舉行，外界解讀這場論壇是為了上半年可能的「鄭習會」鋪路。中國國台辦主任宋濤對兩岸交流合作發展提出5點看法；國民黨副主席蕭旭岑則表示，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，並希望能討論觀光、精密機械、醫療、能源、防災等「五大產業」。

對此，民進黨中國部主任吳峻鋕在民進黨發言人韓瑩主持的直播節目《午青LIVE》中指出，此次國共論壇雖然被降級成智庫交流，但國民黨所提及的精密機械、醫療科技、能源與防災，皆屬各國嚴格列管的戰略產業。其中，精密機械更是非紅供應鏈的關鍵環節，直接牽動台美產業合作；醫療領域亦涉及高度敏感技術，中國在醫療倫理與相關爭議引發國際關切，他認為於美中競爭升溫之際，國共論壇交流絕非單純民間往來。

吳峻鋕也進一步分析指出，攤開整體國共論壇脈絡，其本質是一項高度政治化的操作，也是在為「鄭習會」鋪路，未來更至少有三項實質目的。第一，讓中共的社會監控與政治影響力長驅直入台灣社會；第二，切斷台美經貿合作的信任基礎，破壞非紅供應鏈；第三，配合中共「十五五對台經濟吸納」戰略。吳峻鋕說：『(原音)第三個我覺得很重要，接下來一定會配合中國十五五的經濟規劃，這些東西一定要有很多惠台措施，讓國民黨在立法院配合，讓台灣可以重新鎖進中國，讓你對他依賴升高之後，你就自然而然被他吸納進去，這是台灣過去經濟上很大的一個錯誤。』

民進黨發言人韓瑩強調，台灣要走向世界，必須以「非紅供應鏈」深化國際連結，戰略產業與關鍵供應鏈不該成為政治操作的工具，但在野黨卻配合中國包裝成「民生交流」，甚至在立法院推動離島建設條例洗產地，形同把台灣鎖回中國，社會必須保持清醒與警覺。(編輯：宋皖媛)