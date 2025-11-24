民進黨：國民黨想修《國籍法》保障中共國民參政權？！

記者李鴻典／台北報導

國民黨立法院黨團書記長羅智強20日表示，民進黨違憲打壓陸配，規範陸配是用兩岸人民關係條例，民進黨就是違法濫權打壓陸配。為保障陸配參政權，國民黨團將提修法，明定陸配參政權不受國籍法規範。民進黨今（24）天對此表示，如果一位仍持有中華人民共和國國籍的中配在台灣當選公職，那麼他要遵守哪一國憲法、效忠哪一個國家？

羅智強表示，為保障陸配參政權，國民黨團將提修法，明定陸配參政權不受《國籍法》規範。（圖／翻攝自羅智強臉書）

民進黨說，國民黨想修《國籍法》保障中共國民參政權？！國民黨立法院黨團日前召開記者會，黨團書記長羅智強高調宣布，將提案修改國籍法，因為「大陸不是外國，要保障陸配參政」。

廣告 廣告

民進黨指出，但民意代表宣誓就職的誓詞，依法明明寫著「恪遵憲法、效忠國家」。如果一位仍持有中華人民共和國 國籍的中配在台灣當選公職，那麼他要遵守哪一國憲法、效忠哪一個國家？

民進黨說明，我國《國籍法》禁止雙重國籍者擔任公職，重點就在忠誠。這不是歧視，而是避免利益衝突。一般公民或可保留雙重國籍，但擔任「有權力決定國家方向」的公職人員時，就需要更高的標準！

而且，中華人民共和國還不只是普通的「外國」而已。民進黨指出，中共透過訂定各式法律，要求其公民「支持、配合國家情報工作」、「維護國家統一」。在這種明確的國家義務下，一個中國籍人士擔任我國公職時，會不會自願或被迫洩漏我國政府情報？

民進黨說，我們要質疑：從多次試圖提案中配六改四加速中配取得我國國籍，到現在想要直接修改《國籍法》，國民黨是不是專門替具有中國籍人士打破規定、大開參政之門？

更多三立新聞網報導

藍擬修法維護陸配參政權 周玉蔻：有膽馬上修、立刻修

中配李貞秀遞補恐因國籍法遭解職 傳民眾黨擬修法

藍喊修法「中配參政不受國籍法規範」！黃國昌：落地生根就是手足同胞

羅智強稱「黑熊嚇破膽」求國民黨保護 沈伯洋親打臉：找你們才叫危險吧

