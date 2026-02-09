民進黨「堅系」壯大中？王世堅曝真相：一個人的派系

民進黨立委王世堅、莊瑞雄今天南下台中，陪同英系市議員參選人辦理黨內初選登記。被問及先前受訪自稱「堅系」，是否希望台中英系好友加入？王世堅說，自己從政30餘年，一向獨來獨往，並半開玩笑稱「堅系」就是一個人的派系，他也呼籲有意參選的黨員應百分之百投入，要求名不求利。

王世堅強調，「堅系」是民進黨最小的派系、一個人的派系。（圖／中天新聞）

王世堅表示，其實根本沒有堅系，他是開玩笑的。他解釋，這是因應民進黨數十年來形成的四大派系現象，不只民進黨，國內其他政黨也一定都有派系，甚至國外民主國家的政黨政治也一定都有派系。

廣告 廣告

王世堅指出，日本自民黨當中派系多如牛毛，他完全是半開玩笑的。他說明個人從政理念一向就是獨來獨往，從黨外司機到民進黨主力，30幾年下來參與的過程當中都是獨來獨往，所以就半開玩笑說「我是民進黨最小派系，王世堅『堅系』，就是一個人的派系」，全是開玩笑沒有任何意思。

王世堅說，很榮幸接受莊瑞雄徵召，希望在多少還能派上用場的時候，來一起當大家助陣，他隨莊的腳步去幫忙造勢的場域，幫助這些要參選的議員。他直言，「吾道不孤」就是他對政治的看法，也顯現在幫助的議員身上。

王世堅、莊瑞雄9日陪同英系台中市議員參選人，前往辦理黨內初選登記。（圖／中天新聞）

王世堅說明，他們都是秉持一樣理念，既然要參選、擔任公職，就應該百分之百投入，換句話說，要當公職就是要求名不求利，要求利那就回企業自己當老闆。他強調，如果是要公職一定要放棄個人在利益的追逐。

延伸閱讀

綠5現任議員聯合登記 戰友喊話黨中央：考慮王世堅為北市長人選

綠營批台北燈節泡泡瑪特 徐巧芯揭驚人事實

高市執政聯盟眾議院選舉大勝 民進黨：盼持續深化台日民主夥伴關係