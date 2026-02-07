民進黨「堅系」成形？王世堅喊只是開玩笑：從政求名不求利

民進黨立委王世堅日前陪同三位黨籍議員參選人登記參與初選，並宣布成立新派系「堅系」，他近日又頻頻扮演「母雞」角色，陪同黨籍議員參選人掃街，引發聯想。對此，王世堅今天（7日）表示，自己是開玩笑的，並強調求名不求利才是擔任公職最重要的原則。

王世堅。（圖／中天新聞）

對於自己宣布成立新派系「堅系」引發討論，王世堅受訪時表示，「我那是開玩笑啦」，因為社會上常常評論民進黨有派系，事實上每個黨都一定會有派系。自己參與民進黨到現在，一向不參加任何的派系，「因為我有我個人的一些堅持啦。」所以半開玩笑的說，民進黨有四大派系，外加一個小派系，最小的派系就是王世堅「堅系」，就是一個人的派系。

王世堅日前陪同黨籍議員參選人登記參加初選，並宣布成立「堅系」，引發討論。（圖／中天新聞）

王世堅指出，這段時間和很多要參與選舉的朋友們重新再聚首，和大家一起談論事情的時候發現，自己堅持在政治上走的這二三十年「吾道不孤」，其他人也和他有同樣的看法，並認為擔任公職應求名就不求利，如果要求利就應該回到民間，自己發展事業，做生意當老闆，「那才是求利」，既然要站出來要幫社會、幫市民做些事情，那麼求名不求利才是擔任公職最重要的一個原則跟堅持。

