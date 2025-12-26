民進黨「尋回語言的光」開展 堅守客語傳承第一線

（中央社記者溫貴香台北26日電）12月28日是「全國客家日」，民進黨即日起推出為期一個月的「DPP挺你．尋回語言的光」活動，民進黨副秘書長何博文今天表示，未來民進黨仍將站在客家語言與文化傳承的第一線，結合政策推動與文化創作，讓母語不只有制度上的保障，更能在生活中被聽見、被使用、被珍惜。

民進黨客家部上午舉辦「DPP挺你．尋回語言的光」策展記者會，包括何博文、民進黨客家部主任黃駿翔、青年詩人蕭宥、張簡敏希以及教師黃旭霞率領的團隊、金曲歌手羅思容分別朗誦詩詞、演唱歌曲，為一個月的展期揭開活動序幕。

何博文致詞表示，民進黨自執政以來，始終高度重視客家文化與語言傳承，不僅成立客家委員會、客家電視台、講客電台等，透過公共資源系統性推動客家政策，並結合全國各地客庄力量，深化文化與語言的扎根工作。

他提到，總統賴清德上任後，政府延續前總統蔡英文對族群平權與文化多樣性的重視，提出「客家六箭」政策方向，讓客家政策不只是口號，而是實際落實於生活日常之中，使客家族群能夠更加驕傲、自信地生活。

他並說，語言是文化的根本，民進黨執政以來，推動相關修法，將客家語正式提升為國家語言，使客家話在各種公共場域中皆可自在使用，真正落實語言平權。

何博文強調，未來民進黨仍將站在客家語言與文化傳承的第一線，結合政策推動與文化創作，讓母語不只有制度上的保障，更能在生活中被聽見、被使用、被珍惜。

（編輯：蘇龍麒、林興盟）1141226