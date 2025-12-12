民進黨：年金提早破產全民買單 葬送下一代未來

立法院會12日院會三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案」，民進黨立委手持標語表達不滿，並高喊「年金亂修法，基金提早垮」。（姚志平攝）

立法院今(12)日三讀通過停砍公教年金。民進黨發言人李坤城表示，遺憾國民黨再一次不顧民意強烈反對，強行通過製造世代衝突，傷害台灣的惡法。國民黨傷害現職公教、擴大世代不公，只顧自身利益而傷害台灣長遠發展，讓年金提早破產將導致全民買單，使世代正義蕩然無存，一夕化為灰燼。

李坤城表示，甚至國民黨竟再度搬出黑箱「再修正動議」，民眾黨也配合放水，致使年金改革不僅是停滯，而是「回溯」至2023年所得替代率。

他強調，如今就像當年馬英九前總統所說，年改將如「火車加速駛向懸崖」，惡法惡修，使台灣的公平永續倒退一大步，葬送台灣下一代的未來，台灣人將記住藍白掏空台灣的這一天。

