民進黨「戰略人才培力營」今起開放報名 徐國勇：年輕人需認識中國對台「3戰」

民進黨舉辦「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨將於明年1月8日到11日舉行「2026 新生代國家戰略人才培力營」，並自今（1）日起開放報名。民進黨秘書長徐國勇表示，中國是唯一想要侵略台灣的國家，年輕人必須加強中對台認知戰、法律戰、心理戰的相關認識。民進黨中國部主任吳峻鋕指出，舉辦培力營的目的是持續為台灣培養新世代的國家戰略人才。

民進黨中國部今上午召開「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，包括徐國勇、吳峻鋕、發言人吳崢、國策研究院顧問董立文、《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立與會。

徐國勇表示，年輕人應該關心政治，對於年輕人政治人才的培養，是民進黨非常重要的課題。他說，舉辦培力營就是希望讓年輕人能夠了解台灣、愛中華民國台灣，民進黨想要讓台灣更加和平、民主、繁榮，一棒棒傳承下去，就是培力營最重要的目的。

徐國勇指出，台灣戰略位置在第一島鏈，絕對是最重要的中心位置，而中國是唯一想要侵略台灣的國家，年輕人必須加強中對台認知戰、法律戰、心理戰的相關認識。他說，國際趨勢很清楚，就是不准用武力改變現狀，也請大家一起努力打造「台灣之盾」，並與印太民主國家結合，為中華民國台灣的安全來努力。

民進黨中國部主任吳峻鋕說，國安人才需要長期培養，絕對沒有辦法臨時抱佛腳。 圖：高逸帆／攝

吳峻鋕表示，國安人才需要長期培養，絕對沒有辦法臨時抱佛腳。他說，中國部舉辦培力營的目的就是，持續為台灣培養新世代的國家戰略人才，培養青年對於國際情勢的洞察力，以及政策分析跟建構的能力，才可以在變局中穩健應對。

吳峻鋕介紹，營隊將在明年1月8日到11日舉行，報名時間從今日開始至12月14日晚上12時截止，可至中國部及黨中央的臉書報名，報名後將會有書面審查，而面試時間則是12月18日至19日，並於24日公布錄取名單，共計招收24名學員。

吳峻鋕表示，招收對象分為三類型，包括第一，已經從事政治工作一段時間的青年幕僚；第二，對國家戰略有興趣投入的學生；第三，有興趣投入國家戰略的社會青年。他說，課程設計則包括電腦模擬的政府治理，以及政軍情境模擬這兩個主要課程，並透過分組方式讓學員模擬國安團隊或是模擬政府團隊，在台灣面對各式各樣的情境跟威脅之下，可以在有限的時間之內，集合團隊力量，做出最能守護台灣安全跟利益的決策。

民進黨發言人吳崢（右）、國策研究院顧問董立文（左）。 圖：高逸帆／攝

董立文表示，今年營隊會特別重要且有意義，因為總統賴清德前幾天剛好公布台灣國安行動方案。他說，最近中日之間的衝突，日方「台灣有事，就是日本有事」的說法，衝擊中共在國際上一中原則的部署，因此反應強烈；賴總統則是抓緊時機出手提出國安方案，可以視為台灣、美國、日本聯合行動的一部分。

董立文指出，已經可以預見2026年國際、國內還有兩岸的情勢會更複雜多變，這時候黨部辦理國家戰略的兵棋推演模擬營隊正逢其時，而且是台灣的急迫需要。他笑說，辦這個營隊的成本很高，黨部願意辦，收穫會很大，而且今年有個好處，賴清德已經把教材寫好了，所以今年會比較輕鬆一點。

曾參與營隊的馮艾立表示，該營隊最關鍵的價值，是讓青年真正參與到國安與兩岸決策，它並不只是口號，而是一套完整的運作體系。他說，對於不理解中國議題的青年族群有兩類人，包括認為中國議題是假議題的人，以及對中國抱持深度恐懼的人；因此，維持憂患意識也必須手握先備知識，當足夠了解中國，才會知道什麼樣的行動可以保衛台灣，也才能無所畏懼。

