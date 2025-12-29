民進黨：持續阻擋國防預算後，鄭麗文已換到「鄭習會」門票？

記者李鴻典／台北報導

民進黨說，解放軍今（29）天宣布展開繞台軍演，除了重重打臉剛辦完雙城論壇的台北市長蔣萬安，更意圖威嚇所有台灣人民。沒想到國民黨主席鄭麗文不但不以為意，還在同一天開心宣布：明年上半年將訪問北京！

民進黨發文質疑，持續阻擋國防預算後，鄭麗文已換到「鄭習會」門票？

民進黨指出，鄭麗文說，明年上半年將訪問中國、美國，但「以北京為優先，再去美國是比較合理的安排」，並預告「我見了習主席之後，有很重大的戰略意義跟訊息」，言下之意是鄭習會已經在安排當中。

民進黨說，要問鄭麗文：當共機共艦頻繁擾台、解放軍大動作展開軍事演習，明顯破壞台海及區域的和平穩定，為什麼國民黨連一句對中共的譴責都說不出口？也要問鄭麗文：當政府積極強化國防戰力、國軍弟兄姊妹24小時堅守崗位保家衛國，為什麼國民黨在立法院還要持續封殺國防特別預算？

難道國民黨持續阻擋國防預算後，真的已經幫鄭麗文換到「鄭習會」的門票了嗎？民進黨批評，犧牲國防、出賣國家利益，莫此為甚！

