民進黨「新二代國會計畫」結業 賴清德：台灣絕不屬於中國一部分

賴清德出席民進黨「2025民主超新星—新二代國會計畫」結業式。 圖：民進黨提供

[Newtalk新聞] 民進黨昨（26）日舉辦「2025民主超新星—新二代國會計畫」結業式，總統暨黨主席賴清德表示，台灣是一個主權獨立的國家，憲法的國家名字是中華民國，與中華人民共和國互不隸屬。他強調，台灣絕不屬於中國的一部分，因此推動國防特別預算，進一步保衛國家是必要的行動。

賴清德與民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、新住民部主任張瑜庭一同出席「2025民主超新星—新二代國會計畫」結業式，聆聽新二代學員在國會實習的成果與對政治工作的期許，並勉勵學員追求進步，為台灣帶來創新與改變。

賴清德（中）、徐國勇（左）、何博文（右）出席民進黨「2025民主超新星—新二代國會計畫」結業式 圖：民進黨提供

賴清德為11位實習生頒發結業證書，並與學員交流心得。他透過民進黨《族群多元國家一體決議文》強調：「不分族群，不論先來後到，認同台灣就是這個國家的主人。」不分族群的年輕人不僅象徵台灣的多元及團結，更是國家的未來。台灣的民主要永續、不斷往前進，需要有更多的年輕人願意對政治與公共事務的參與，為國家繼續奮鬥。

賴清德也分享民進黨在1999年通過的《台灣前途決議文》，台灣是一個主權獨立的國家，憲法的國家名字是中華民國，與中華人民共和國互不隸屬，而國家的前途由生活在這塊土地上的2300萬人共同決定。

賴清德說明，台灣絕不屬於中國的一部分，為了捍衛國家主權，政府已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》及預算規畫，預計未來8年投入1兆2500億元經費。他強調，國防特別預算是投資和平與台灣安全，更進一步保衛國家是必要的行動。

徐國勇則建議學員向家人學習母語，除了因為學習語言所獲得的優勢，學習母語會更是認識來自父母的多元文化。民進黨持續堅持多元的價值，讓在這塊土地上的人都能多元共榮。

