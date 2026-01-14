即時中心／廖予瑄報導

為鼓勵青年投入公共事務，民進黨新北市黨部今（14）日舉辦「新北民主培力營」，活動吸引眾多青年踴躍參與，一開放報名就秒殺。營隊由民進黨新北市黨部主委蘇巧慧擔任主講，並邀請到綠委蔡其昌、前行政院政務委員羅秉成、陸委會副主委梁文傑，以及新北市議員顏蔚慈、黃淑君、翁震州等人到場分享，陣容相當堅強。







在首日課程中，蔡其昌以自身經驗，分享當年率領台灣隊征戰世界12強棒球賽，見證球隊從不被外界看好，到勇奪世界冠軍的歷程。

快新聞／民進黨「新北民主培力營」報名秒殺！蘇巧慧盼青年關心公共事務

蔡其昌分享自身經驗。（圖／蘇巧慧辦公室提供）





蘇巧慧則表示，自她上任新北市黨部主委後，便將青年政策視為重中之重，除了推動黨務年輕化，也持續舉辦青年講座與培力營隊。她指出，今（2026）年台灣將面臨嚴峻挑戰，盼透過此次青年營「為新北隊舉才」，找出更多有意願、有能力留在政治領域的年輕世代，「一起讓新北更好。」

蘇巧慧提到，這是在擔任主委後第2年舉辦青年營，今年的目標在於「廣納各界人才」，並透露，本次報名學員來自不同背景與產業，包括護理師、藥師及計程車運輸業者，展現公民社會對公共議題的高度關注與熱情，「政治並非遙不可及，而是關乎公共資源的分配」，她指出，政治從日常生活，到國家發展都息息相關，因此新北市黨部透過營隊，與學員討論公共議題，並帶大家認識政治工作的多元面向，「培養持續關心公共事務的動力。」

「新北民主培力營」吸引眾多青年踴躍參與。（圖／蘇巧慧辦公室提供）





面對2026年大選，蘇巧慧也直言，「今年是台灣非常關鍵的一年」，她表示，自己不僅是立法委員與新北市黨部主委，也將以新北市長參選人的身分，承擔為城市服務的責任，帶領民進黨新北市議員參選人爭取市民認同，並鼓勵學員投入選戰、參與幕僚工作，一起為台灣努力。

而蔡其昌則在演講中分享，前（2024）年台灣隊在世界12強棒球賽奪下冠軍，不僅突破棒球圈同溫層，也凝聚國人認同。他指出，去年光是發送「台灣尚勇」春聯就超過百萬張，顯示棒球對國家意識的凝聚力，「體育讓世界看見台灣，也讓台灣的國際能見度與地位更加穩固。」

「新北民主培力營」吸引眾多青年踴躍參與。（圖／蘇巧慧辦公室提供）





對於台灣棒球產業的長遠發展，蔡其昌表示，其關鍵在於地方政府是否願意扎根基層棒球，並牽涉到城市的治理能力；他強調，面對2026地方選舉，自己將全力協助優秀的市長候選人，尤其是重視體育、支持棒球的首長，才能讓台灣在國際舞台持續發光。此外，他也直言，蘇巧慧不僅熱愛棒球，也長期支持新北市三級棒球發展，「未來只要有需要，他都願意全力相挺。」

