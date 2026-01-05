政治中心／綜合報導

民進黨三位新北市議員，分別有卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣，組成「新板土」連線，更邀集宣布投入新莊區議員選舉的新人陳岱吟加入，組成跨區連線，強調要以團體戰力拚讓民進黨在新北議會席次過半。

新新板土連線成員：「新新板土替你服務。」

齊喊口號展現聯防決心，來自新北的三位現任民進黨議員，帶著宣布投入新莊選戰的前政治幕僚陳岱吟，展開新板土連線2.0。

民進黨新莊選區擬參選人陳岱吟：「其實當幕僚就是非常好的政治經驗，而且我也覺得必須要從基層做起，跟著我的老闆們，走遍新北甚至新莊各地，聽取各地聲音，鄉親好友所需要的需求，再來準備好的階段來從事議員工作，我覺得還是比較好的時機。」

廣告 廣告

強調自己是最有經驗的新人，但光在新莊選區，綠營現任議員翁震州、林秉宥拚連任，鍾宏仁可能交棒，新人有陳岱吟、翁昭仁，還有立委吳思瑤辦公室主任吳奕萱參戰，初選競爭激烈。

民進黨「新新板土」跨區連線！ 團體戰力拚議會席次過半

新北市新莊選區民進黨擬參選人吳奕萱，找來立委吳秉叡站台。（圖／民視新聞）

新北市新莊選區議員擬參選人吳奕萱 (01.01)：「我帶著我在國會六年，總共加起來市議會十年的政治資歷，要服務新莊人，我的參選口號是新莊新宣言，也希望帶給新莊人一個新氣象。」

找來立委吳秉叡站台，藉此拉抬聲勢，在新北第八選區也是競爭激烈，綠營內部除了卓冠廷、廖宜琨、彭一書、林銘仁爭取連任，前議員高敏慧姪女高乃芸及前新北市副議長陳文治辦公室副主任朱誼臻以及吳琪銘兒子吳昇翰有意角逐，民進黨預計提名五人，形成七搶五局面，同樣參選爆炸。

民進黨「新新板土」跨區連線！ 團體戰力拚議會席次過半

民進黨「新新板土」跨區連線，團體戰力拚議會席次過半。（圖／民視新聞）

新北市議員（民）卓冠廷：「議員期程提早，其實對新人來講是非常大的壓力，對我們幾位原有的議員其實也不能大意，因為期程的提早，我們當然腳步要加快，也會更有壓力要努力在更短時間內，說服選民認同。」

隨著民進黨新北市長人選蘇巧慧底定，小雞們全面進入備戰狀況，力拚讓綠營在新北議會過半。

原文出處：民進黨「新新板土」跨區連線！ 團體戰力拚議會席次過半

更多民視新聞報導

擊敗張善政得靠「他」？嗆爆藍白立委走紅 傳地方點名選桃園市長

台灣不是委國！轟鄭麗文配合中共敘事 吳思瑤：疑美棄台皆為謬論

桃園區市議員3黨參選爆炸 綠營初選先開跑

