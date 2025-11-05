民進黨：李進勇卸任中選會主委「自動恢復黨籍」

前中選會主委李進勇任期屆滿卸任，隨即申請恢復民進黨籍，引發爭議酸「不演了」，對此，民進黨發言人吳崢今（5）日回應，依照黨員入黨辦法，卸下政務身分就自動恢復黨籍，外界的批評有所誤解。

李進勇資料照。（圖／中天新聞）

吳崢今日在民進黨中常會後的記者會上表示，李進勇擔任中選會主委期間，依規定註銷黨籍，卸任後則自動恢復，這是根據黨員入黨辦法第7條規定，黨員若擔任司法人員、監察委員、考試委員或其他政務職務，期間應暫予辦理黨籍註銷，不再擔任前職務後即予恢復黨籍，所謂「不演了」的說法，顯然是對民進黨制度的不了解，所以有一些穿鑿附會的想法及誤解。

李進勇資料照。（圖／中天新聞）

媒體另關注總統暨民進黨主席賴清德在台南、高雄市長初選中的角色，質疑其是否強勢主導提名？吳崢對此澄清，台南與高雄的初選登記時程已訂出，選對會將秉持公正、公平、公開的原則進行初選，沒有所謂主席強力介入、架空選對會等情形，這完全是惡意假消息，民進黨嚴正駁斥。

吳崢資料照。（圖／中天新聞）

媒體另詢問網紅「館長」陳之漢近日前往福建漳州幫賴清德「尋根」一事，吳崢回應，「跳梁小丑」沒有回應的價值。

