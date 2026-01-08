民進黨：比起彈劾總統賴清德 66.9%民眾認同先審總預算案

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

115年度總預算案遲未付委審查，民進黨今（8）日指出，多項重大政策將被迫停滯，衝擊層面涵蓋民生、產業與地方建設，已嚴重影響政府施政推動與國家整體發展。據民進黨民調中心製作的民調，高達66.9%民眾認同，比起彈劾總統賴清德，應該優先通過總預算案，呼籲立法院儘速完成總預算審議，避免國家持續空轉。

民進黨發言人吳崢與民進黨政策會執行長吳思瑤今早召開記者會，公布立院本會期表現、未審總預算的民調。（民進黨提供，下同）

民進黨發言人吳崢與民進黨政策會執行長吳思瑤今早召開記者會，公布立院本會期表現、未審總預算的民調。該份民調顯示，總預算案至今卡關，有63.3%民眾擔憂防災韌性受影響、61.6%擔心各縣市河川治水無法改善、47.2%擔憂台灣品牌體育賽事受阻、58.8%擔憂公共托育建設無法更新，也有52.2%人擔憂TPASS斷炊。

若詢問民眾是否滿意這會期立法院的表現？據該份民調，高達56.3%人不滿意，僅23.1%滿意，剩下20.5%無意見；若問是否同意「立法院本會期推出不少爭議法案，不重視民生法案？」有49.3%人同意、32.1%不同意、18.6%無意見。

此外，若問民眾「立法院應優先彈劾賴清德，還是先通過115年度總預算案？」據民調結果，高達66.9%民眾認為優先通過總預算案，僅21.1%人認為要彈劾總統。若進一步交叉分析，有43.6%國民黨支持者認同要先審總預算案，而在民眾黨支持者裡，也有高達5成的人認為優先審總預算案。

吳崢指出，若115年度總預算案無法如期通過，明年徵府不得動支的金額高達2992億元，行政院已盤點出幾大衝擊面向，包括第一，無法撥補各縣市財政補助321億元；第二，147億元無法用於各縣市河川排水改善；第三，102億元無法投入AI新十大建設；第四，TPASS通勤月票無法獲得75億元的補助；第五，70億元無法用於健康台灣。

吳思瑤點出，總預算案遲未審查，最受衝擊的前三個部會就是國防部780.1億元、經濟部314.3億元、交通部282.4億元無法支用，藍白不審預算，首先就是削弱台灣的防衛能力，緊接著影響攸關食、衣、住、行、育、樂的民生政策，民意已展現出反對「只搞政爭、不顧民生」的立法院，「希望今天的民調能敲醒夢中人，藍白不要持續裝睡叫不醒。」

該份民調由民進黨民調中心製作，調查日期為2025年12月29日至30日，訪問對象為20歲ˇ說具投票權的公民，完成數為1043份；加權方式包括年齡、性別、戶籍；在95%信心水準之下，抽樣誤差約為正負3.0%。

