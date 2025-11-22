民進黨「環工碩士里長」摧毀月世界成垃圾山 綠營開除黨籍

高雄「月世界」垃圾山的幕後主謀竟是岡山區碧紅里長李有財。（圖：李有財市議員參選人後援會臉書）

高雄知名景點「月世界」遭違法傾倒大量廢棄物淪垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子檔。李有財曾四度連任里長，基層實力雄厚，因涉濫倒廢棄物遭檢方聲押，民進黨高雄市黨部深夜發聲明宣布，開除其黨籍。

民進黨高雄市黨部21日晚間發布聲明指稱，針對媒體揭露岡山區碧紅里里長李有財涉及在燕巢、田寮月世界等地非法傾倒廢棄物，經查證後確認情事屬實。李有財過去曾是國民黨成員，因違紀參選市議員被開除，後加入民進黨並於2022年參加市議員初選但未成功，同年底他以無黨籍身份再度參選里長並連任。

民進黨高雄市黨部指出，李有財的行為已構成對黨紀和價值的重大違反。為捍衛黨的形象和公眾信任，黨部決定對李有財採取最嚴厲處分，正式取消其黨籍。此案不僅重創環境，也讓民進黨蒙受負面影響，黨部痛批其行為不可容忍。

李有財段柔軟，個性海派，藍綠通吃，和黑白兩道關係好，他擁有環境工程碩士學位，除里長職務外，也插手環保清運業務。茶行開張時，藍綠政要及地方黑道人士皆到場祝賀，私下卻是在觀光景點月世界濫倒廢棄物成垃圾山的幕後黑手，引起社會譁然。