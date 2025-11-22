民進黨「環工碩士里長」摧毀月世界成垃圾山 綠營開除黨籍
高雄知名景點「月世界」遭違法傾倒大量廢棄物淪垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子檔。李有財曾四度連任里長，基層實力雄厚，因涉濫倒廢棄物遭檢方聲押，民進黨高雄市黨部深夜發聲明宣布，開除其黨籍。
民進黨高雄市黨部21日晚間發布聲明指稱，針對媒體揭露岡山區碧紅里里長李有財涉及在燕巢、田寮月世界等地非法傾倒廢棄物，經查證後確認情事屬實。李有財過去曾是國民黨成員，因違紀參選市議員被開除，後加入民進黨並於2022年參加市議員初選但未成功，同年底他以無黨籍身份再度參選里長並連任。
民進黨高雄市黨部指出，李有財的行為已構成對黨紀和價值的重大違反。為捍衛黨的形象和公眾信任，黨部決定對李有財採取最嚴厲處分，正式取消其黨籍。此案不僅重創環境，也讓民進黨蒙受負面影響，黨部痛批其行為不可容忍。
李有財段柔軟，個性海派，藍綠通吃，和黑白兩道關係好，他擁有環境工程碩士學位，除里長職務外，也插手環保清運業務。茶行開張時，藍綠政要及地方黑道人士皆到場祝賀，私下卻是在觀光景點月世界濫倒廢棄物成垃圾山的幕後黑手，引起社會譁然。
其他人也在看
高雄垃圾山影武者「恐怖產業鏈」曝！網驚：民進黨淪「暖圾集團」
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，隨即開除李有財黨籍。不過有粉專起底李有財和高雄市長陳其邁和立委賴瑞隆、許智傑關係，驚呼「最暖的垃圾不只屬於陳其邁，整個民進黨都成了暖圾集團」。中天新聞網 ・ 4 小時前
月世界垃圾山主嫌曝光！民進黨火速開除四連霸里長李有財
高雄知名地景「月世界」近日爆出遭大規模傾倒廢棄物，數百噸垃圾堆滿山坡，引發社會譁然，檢警追查後鎖定幕後主嫌為岡山區碧紅里里長李有財父子檔。李男在地方四度連任里長、基層實力雄厚，卻涉嫌長期濫倒垃圾，民進黨高雄市黨部21日晚間10時緊急發出聲明，宣布開除黨籍。太報 ・ 4 小時前
開除垃圾山主謀黨籍…綠強調原為國民黨籍 她留言超級酸
高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置；檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部昨（21日）深夜也在臉書發出聲明，「李過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入本黨。李於2022年參與本黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長」、「將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分」。對此，國民黨前發言人楊智伃也現身該篇貼文底下留言狠酸。中時新聞網 ・ 4 小時前
垃圾山主謀遭開除黨籍 他：民進黨切割大賽
[NOWnews今日新聞]高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置，檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部21日深夜發聲明，證實李有財是民進黨籍，並...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
陳菁徽稱挺李有財？陳其邁宣布提告 綠高雄黨部：開除黨籍
即時中心／顏一軒報導高雄市月世界風景區附近山坡地被不肖業者傾倒數十噸垃圾，高市府限期內將垃圾全數清除，並將本案移送橋頭地方檢察署偵辦。不過，國民黨不分區立委陳菁徽發文指控，高雄市長陳其邁力挺涉案的李有財，還貼出據稱為兩人的合照。對此，高市府今（21）日晚間表示，該相片是2021年李男於網路取得後擅自合成，未經陳其邁本人同意，而陳市長與李有財亦無往來，高市府除嚴厲譴責，亦將依法提告。民視 ・ 2 小時前
後壁烏樹林暫置場深夜大火 消防局通知環保局加派重型機具支援
記者翁聖權／後壁報導 今年七月丹娜絲颱風災後，台南市環保局借用閒置的後壁烏樹林營區作…中華日報 ・ 13 小時前
爆2026綠營隱憂 游盈隆加碼預言藍軍新北之戰結局
2026年縣市長選舉，民進黨、國民黨與民眾黨紛紛開始積極備戰。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，國民黨在台北市長、桃園市長選戰，連任的機率最高，新北市長也是國民黨的機會比較大。他也覺得，民進黨台南、高雄本身一定有問題，這是民進黨的隱憂。中時新聞網 ・ 1 天前
高雄里長擁環境工程碩士學歷竟是月世界垃圾山主謀 遭民進黨開除黨籍
高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子，李男是4連霸里長，曾違紀參選市...聯合新聞網 ・ 5 小時前
台南烏樹林廢棄物場大火！現場黑煙密布、爆裂聲不斷 初估恐將延燒1週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台南市白河區在昨（21日）晚間發生大火，事發於秀祐橋附近一處廢棄物暫置場，只見現場黑煙密布、火勢相當猛烈。消防單位在...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
機車行銀髮夫妻巧手 四色牌、拉環創人生新舞台
銀髮巧手秀1中央社 ・ 3 小時前
范雲、沈伯洋赴歐 民進黨：分享台灣民主歷程
民進黨立委范雲、沈伯洋代表民進黨前往荷蘭海牙參加「國際自由聯盟」(Liberal International)第209屆執行委員會，民進黨國際部今天(22日)表示，范雲與沈伯洋將透過他們在立法院的經驗，分享台灣推進民主、自由與人權歷程，讓來自全球數十個國家、上百位政治工作者與意見領袖更深入了解並支持台灣。 民進黨國際部指出，「國際自由聯盟」是全球支持自由主義政黨結合的國際政治組織，民進黨是重要參與政黨之一，固定每年派員參與，今年由范雲與沈伯洋代表出席；范雲將以「震驚與倦怠：自由派如何在永無止境的危機與不安全政治中航行」為題做專題演說，沈伯洋的演說題目則是「政治操弄時代下的民主防衛」。 兩人另會參與亞洲自由聯盟(CALD)與歐洲自由民主聯盟(ALDE)共同舉辦的「印太與歐洲的安全：現況、議題與挑戰」論壇，民進黨國際部表示，他們將分享中共勢力對台灣發起認知作戰、影響力作戰及灰色地帶作戰帶來的威脅挑戰，透過提升國際社會對此議題的關注，進一步鞏固台灣在區域乃至世界安全與穩定中的重要角色，希望藉此機會促使國際盟友進一步了解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平穩定。中央廣播電台 ・ 2 小時前
彰化老夫妻熱愛四色牌創作 (圖)
彰化縣田尾鄉海豐村夫妻檔巫裕豐（左）與邱碧梅（右）熱愛以四色牌創作，兩人會分工合作並交流意見。中央社 ・ 3 小時前
李四川民調領先獲市民肯定 林金結籲在野整合推最強隊伍
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市議員林金結針對《匯流民調》昨（21）日發布的最新2026新北市長候選人民調數據作出回應，並給予高度肯定。林金結指出，這份民調結果真實反映了新北市民對台北市副市長李四川務實工程師性格的肯定，因此李四川不論在藍綠對決或「三腳督」情境下皆保持領先，李四川無疑是目前藍營的最強人選。他同時強調，為了新北市民福祉，在野陣營...匯流新聞網 ・ 2 小時前
7旬匠人維修技藝精湛 老電扇轉動吹送懷舊涼意
銀髮巧手秀2中央社 ・ 3 小時前
老電扇吹出一甲子涼風 承載3代人回憶
銀髮巧手秀3中央社 ・ 3 小時前
控陳其邁挺月世界殺手被告 陳菁徽發聲了
[NOWnews今日新聞]高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨李立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府提告。對此，陳菁徽回應，從一般的選舉經驗下，看到...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
彰化老夫妻巧手 四色牌摺出總統府模型 (圖)
彰化縣田尾鄉75歲巫裕豐（右）與73歲妻子邱碧梅（左）耗時2年多，以超過10萬張回收四色牌摺出總統府模型。中央社 ・ 3 小時前
向曹興誠發出最後通牒！游盈隆：7天內公開道歉 否則將提告
國民黨立委31罷免案全數失敗，台灣民意基金會董事長游盈隆與聯電創辦人曹興誠互槓。曹興誠卻稱「把游盈隆這類民進黨的內奸冲出了水面」、「無油水可撈，選擇在2019年退出民進黨」；游盈隆當時曾揚言要對曹興誠提出加重毀謗告訴。游盈隆21日晚間在臉書向曹興誠發出了最後通牒，他表示，已向曹興誠發出律師函，要求他在收到律師函後，7天內公開道歉，否則將會正式提告。中時新聞網 ・ 14 小時前
坦贊鐵路2.0：中國加大在非洲投資
中國與贊比亞和坦桑尼亞簽署協議，啟動投資額14億美元的鐵路升級項目，改造中國在上世紀70年代援建的坦贊鐵路。中國官媒稱這是「一帶一路」的又一旗艦項目。德國之聲 ・ 13 小時前
勞動部外送員權益草案預告 明年最低時薪245元！
勞動部昨(21)日預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，外送員最關注的報酬制度在草案中取得突破。未來每筆訂單報酬不得低於交通部核算的基本運價，且換算為每小時後，薪資不得低於最低工資的1.25倍，...華視 ・ 4 小時前