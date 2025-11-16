民進黨「秒回式」抹黑地方聯合治理 黃國昌：背棄小英2012「協商式民主」理念





台灣民眾黨繼兩場聯合政府論壇，進一步讓理論與實踐並行，16日啟動「聯合政府的理論與實踐系列論壇」首場的「地方政府聯合治理初探—基隆經驗」，由台灣民眾黨基隆市黨部協辦，從制度探討，走向城市治理的具體案例。論壇由台灣民眾黨政策會執行長賴香伶主持，基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳、台灣民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、立委黃珊珊、劉書彬、林沛祥共同出席，與關心聯合治理的市民一起見證基隆跨黨合作、市政共治的實際成果。台灣民眾黨主席黃國昌致詞時指出，台灣民眾黨推動聯合政府，核心目標就是讓台灣更好、讓人民生活更好。論壇從第一場的學術理論出發、第二場借鏡日本經驗，而第三場選在基隆，就是為了讓人民看到地方政府朝向聯合治理的成績，「這樣的安排具有特別重要的意義」。

黃國昌回顧，2022年謝國樑市長與邱佩琳副市長扛起引領基隆向前的責任，然而過去一年民進黨為了發動政治攻擊，不惜在基隆東區廣場議題上鋪天蓋地抹黑，背後更隱藏發動大罷免的政治算計。「我最感佩的是謝國樑市長，整起風暴結束，我沒有聽他講一句負面的話，他只想著基隆要繼續往前。」黃國昌也直指，聯合政府論壇一推出，民進黨幾乎是「秒回」發動文宣攻擊。第一場談聯合政府理論，民進黨急忙否認自己把國家搞到四分五裂；第二場談日本聯合政府經驗，民進黨又以「台灣是總統制，沒有聯合政府空間」為由全面否定，再一次證明，執政後的民進黨，早已背棄原本為國為民的理念。

2012年蔡英文競選總統時的政見內容「台灣必須走向協商式民主，才能維持政局穩定，重大政策才能順利上路。」黃國昌指出，當年的民進黨高舉的是「協商式民主、大聯合政府、團結台灣」，如今同樣的理念卻被視為十惡不赦、全力抹黑。「當執政黨不負責任地撕裂社會、製造對立，又不願好好做事，在野黨就必須負起責任，撐起這個國家。」他呼籲民進黨，在對論壇造謠抹黑前，先好好讀讀自己過去說過的話，曾給台灣人民什麼願景、做過什麼承諾；當執政黨背棄理想、背棄承諾，在野黨就要攜手努力，為了台灣、社會與人民，推動真正有利國家的聯合治理。

基隆市長謝國樑坦言，基隆過去一直是遊客聚集的地點，「但除小吃、美食、大自然美景以外，基隆似乎沒有什麼東西可以讓大家停留跟購物」。他強調「人來了，我們不能讓他隨便離開」，因此市府積極規劃相關投資與商業設施，包括發展貨運、產業與 AI 高科技產業，並規劃五星級飯店與購物中心，讓基隆不再只是看風景、吃美食的地方，而是結合產業、觀光與生活機能的城市核心。

談及聯合治理經驗，謝國樑特別感謝邱佩琳副市長與民眾黨團隊在市政上的全力相挺。他以「合一」兩字作為此次分享的總結，在共同目標與理念之下，來自不同政黨、不同背景的人一起合作，「這個和諧與團結，是我們一起努力來的」，從補小橋、補缺口，到討論海洋建設與社區需求，都是不斷對話、拉近距離的過程。「做得好不好，由大家來評論，但可以跟大家報告，我們是第一個非常努力，第二個持續在進步，第三個永遠懷著『還要更努力』的心情。」謝國樑表示會持續以「有愛城市」為願景，透過聯合治理打造屬於基隆、也屬於全體市民的美麗海洋都市。

基隆市副市長邱佩琳也在論壇中分享跨黨合作的實務心得。她表示，社會中存在不同政黨與理念的支持者，座談會現場就包括國民黨、民眾黨及各種立場的市民朋友，每個人的價值觀並不相同，真正的治理不應被政黨框住，而是要做到「海納百川」讓不同背景、不同理念的人才共同加入政府體系，「因為我們服務的對象是所有人民」。邱佩琳認為執政後所面對的，不會僅是綠色、白色、藍色支持者，而是所有市民，包括無黨籍的朋友，因此政府需要的是一個容納更多人才的大平台，讓更多力量匯入，社會才有機會變得更好。

民眾黨立委黃珊珊分享過去擔任台北市副市長的經驗，她表示第一個真正落實「聯合政府」精神的，就是柯文哲執政時期的台北市政府「台灣不缺聯合政府實踐.缺的是領導人胸襟」。當時市府團隊有各黨的人才、有海選進來的專業人才，「在不同政黨背景的成員共同組成的市府團隊，從未感受到政黨對立，大家都只想把城市治理好。」她也呼籲，現任執政黨民意未過半更應該謙卑傾聽多元聲音，而非一味否定聯合治理的必要性。

國民黨林沛祥委員則直言「與其讓一黨獨大，不如大家坐下來好好談，用合作代替對抗，這才是民主的真理。」林沛祥批評民進黨把民主簡化為選舉工具，甚至用「民主」之名操作政治鬥爭，這是台灣此刻面臨的困境。他指出，基隆選擇走另一條路，由國民黨與民眾黨「分進合擊」，攜手推動城市發展，他也期許基隆成為21世紀的海洋都市、幸福城市、有愛城市，而這條路需要更多民眾、更多政黨一起合作。

論壇尾聲，台灣民眾黨秘書長周榆修表示，「從跨黨合作的高度來看，謝國樑的高度比賴清德高上一百分。」謝國樑市長與邱佩琳副市長展現的胸襟，已遠遠超越中央。周榆修直言，賴清德總統自 520 上任至今，在野黨主席都已換了兩輪，他卻一次都沒有見過在野黨領袖，「光是這一點，高下立判，謝國樑早已勝出。

周榆修也向在場市民與支持者致謝，他引用柯文哲主席常說的一句話「我們有不同的過去，但有相同的現在，至於要不要共同的未來，就看我們願不願意一起努力。」他表示，台灣民眾黨始終堅持推動聯合治理，而從謝國樑市長的分享中，他感受到「溫柔而堅定」的治理態度，充分展現跨黨協作的力量。周榆修期許「第四代的聯合治理，將從台灣頭的基隆開始。」民眾黨會持續推動、積極落實聯合治理，帶動更多城市加入跨黨合作的行列「讓我們從基隆開始，一路領先全台灣」。

