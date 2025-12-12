民進黨「綠友友」SOP曝光 趙少康揭國防軍工標案水很深

媒體人趙少康痛批民進黨「綠友友」又來了，國防軍工向來水很深、門道多，在野立委一定要用力查。（圖：趙少康辦公室提供）

福麥室內裝修公司標下國防部炸藥案，媒體人趙少康痛批民進黨「綠友友」又來了，國防軍工向來水很深、門道多，在野立委一定要用力查。

趙少康指出疫情缺口罩、缺快篩就冒出200萬資本額的高登小吃店進口16.5億的快篩。前年雞蛋大缺，就由50萬資本額的一人公司，超思公司進口5億的雞蛋。民進黨很會發國難財，先製造恐慌、再編列預算、最後讓綠友友們來分食，說沒有貓膩，全台灣恐怕沒幾個人會相信，更爆料國防軍工標案，一般廠商沒有關係根本都是陪榜的，真正得標的，永遠是那幾家有門路的。

廣告 廣告

趙少康指出民進黨要搞錢，手法真的完全有跡可循，蔡英文時代喊非核家園，大力發展綠能，讓蔡友友賺到飽，現在賴政府國防預算暴增，就冒出一家裝潢公司來供應炸藥。賴政府一邊挑釁對岸、升高對立，一邊說要提高國防預算、強化軍備，硬推1.25兆的國防特別預算，但連要做什麼都說不清楚，這些錢到底是要強化國防，還是要強化綠友友們的口袋？

趙少康呼籲在野黨的立委們一定要努力查，這次絕對不會是個案，別讓民進黨把國防當成提款機在用，把國家安全當成生意在做。