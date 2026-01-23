民進黨「萬年總召」只做完這屆？ 柯建銘今破哏連說「2次」這句話

柯建銘先前突然宣布，這一屆做完就要離開立法院，讓外界誤以為不再續任。（翻攝畫面）

民進黨立院黨團幹部本屆任期將在1月底屆滿，大罷免32:00失敗的民進黨團總召柯建銘，是否再續任引發關注。對此，柯建銘今（23日）在立法院議場受訪時，連說2次「我會去登記」。

柯建銘去年發起大罷免，最終因32:00大收場，成為民進黨內追究責任戰犯，就連賴清德總統也喊出民進黨團應該改組，但最終柯建銘挺過逼宮危機，也讓野黨立委恭喜「柯總召成功戰勝了賴主席」。

民進黨「萬年總召」將續任？

由於柯建銘日前表示，「這屆做完了，我也即將離開立法院」，加上被問到是否繼續爭取擔任總召一職，當時並未表態，因此引發外界聯想，他不會續任總召。

不過，柯建銘今立法院議場受訪時，連說2次「我會去登記」，其餘並未再進一步說明。

