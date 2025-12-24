民進黨：藍白假彈劾不如快審總預算 綠委憂民生福利、生育補助全落空
藍白立院黨團提案「彈劾總統賴清德」。民進黨今（12/24）直指，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌等藍白立委大聲嚷嚷喊彈劾，是打假球、真亂台，喊話不如趕快審預算。綠委林月琴、吳思瑤、陳培瑜也記者會指出，藍白不審預算，導致民生福利受損，生育補助加碼全落空。
藍白提出的彈劾賴清德案已確定列入本周五的議程，當日不經討論，交付全院委員會審查，依照《立法院職權行使法》規定，審查時得由立法院邀請被彈劾人列席說明，但在野黨團要求詢答。對此，總統府表示，希望在合法合憲、程序完備的情況之下，來進行這些溝通與說明。
民進黨今在臉書發文批，藍白事假彈劾、真亂台，不如趕快審預算。民進黨指出，再過一年就要跨年，但明年度的中央政府總預算，立法院卻「連審查都還沒開始」，因為在野黨從九月到現在，始終以政治鬥爭做為藉口，把總預算案封殺在立法院程序委員會，不願意交付審查。
民進黨指出，若總預算一直無法過關，將有近3000億元的新興、新增計畫，會全面卡關，無法推動，牽動國家建設、社會福利、公共服務、行政運作，將是所有民眾的權益都會受損。
民進黨批評，本會期是預算審查，國民黨和民眾黨卻只顧著「提案彈劾總統」，但依照《憲法增修條文》規定，需要全體立法委員三分之二以上決議，才能聲請大法官審理。民進黨指出，傅崐萁、黃國昌等藍白立委大聲嚷嚷的「彈劾總統」，完全就是打假球，浪費人民的納稅錢、犧牲政府的預算，假彈劾救不了台灣，拖預算傷的卻是整個國家。喊話藍白盡快認清現實，守好本分，乖乖審預算，別整天浪費時間做秀。
林月琴也陪同社團舉行記者會，明年度總預算完全卡關，依《預算法》規定，總預算若未完成審查,新興資本支出及新增計畫將無法執行，12萬新生兒家庭的生育補助首當其衝、不只是全國公共托育改善措施沒著落、就連新手爸媽育嬰留停方案的彈性補助也將告吹，嚴重衝擊台灣育兒家庭。
林月琴喊話藍白兩黨，不審預算等於叫地方政府「不要動、不要修、不要增」，難道最後又要回頭怪年輕人不生。
