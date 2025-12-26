民進黨：藍白假彈劾真亂政 不審總預算人民無法忍受

（中央社記者溫貴香台北26日電）立法院會今天通過藍白提議，啟動彈劾總統賴清德程序。民進黨今天表示，藍白掌握國會多數以來，只顧強行通過爭議法案，不顧民生。明年度總預算從9月至今，持續在程序委員會被藍白封殺，影響民生福利建設。藍白是假彈劾、真亂政，不審總預算，台灣人民已無法忍受。

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委決定對總統賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案。立法院會今天開會，經表決，藍白挾人數優勢通過，除在民國115年5月19日於立法院會進行彈劾案記名投票表決，另在審查會時，邀請被彈劾人賴總統列席說明。

民進黨下午發布新聞稿指出，發言人李坤城表示，距離明年僅剩不到1週，而這個會期是預算會期，但在審議預算的重要時刻，民眾黨團總召黃國昌與國民黨團總召傅崐萁只顧「提案彈劾總統」和「提案譴責大法官」，為了政治鬥爭，只顧自身政治利益，將明年度總預算自9月封殺至今，不願意交付審查，使明年度的各項民生福利建設措施恐受影響，扯全台灣的後腿。

李坤城指出，藍白除了假彈劾、真亂政，提案還自相矛盾。首先，彈劾案依照「憲法增修條文」第4條，總統、副總統彈劾案，由2/3立委議決後，須交由憲法法庭審理；但同時，藍白又持續攻擊大法官，提案要求「憲法判決無效」，兩案主張完全自相矛盾。

他表示，藍白立委操作彈劾假議題，只顧鬥爭、不顧民生，怠忽職守不審查預算，甚至將彈劾的政治鬥爭延長至明年5月，歹戲拖棚，人民受害，必會遭民意反撲。（編輯：林興盟）1141226