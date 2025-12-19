民進黨：藍白提彈劾打假球 盼速審中央政府總預算

（中央社記者溫貴香台北19日電）國民黨和民眾黨團宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，民進黨發言人李坤城今天表示，在野黨在國會是多數，不要繼續在立法院鬧事，總預算至今仍無法付委，民眾已經厭倦了藍白用彈劾的假議題，掩蓋在國會濫權立法、破壞憲政體制政治鬥爭。

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法爭議延燒，國民黨團與民眾黨團今天宣布即刻對總統賴清德啟動彈劾案程序，除要求到立法院說明，也將在全台舉辦彈劾公聽會。

民進黨今天發布新聞稿指出，發言人李坤城表示，藍白一手癱瘓憲法法庭，一手卻要提彈劾，根本是邏輯錯亂的「打假球」。口口聲聲反專制、反獨裁，卻對中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁噤若寒蟬，更是嚴重雙重標準。

李坤城表示，依據立法院職權行使法，彈劾案通過後須向司法院大法官提出。但藍白長期惡意杯葛人事同意權，癱瘓憲法法庭，如今大法官無法開會，是要向誰彈劾，他質疑，藍白一邊癱瘓司法、一邊演戲喊彈劾，「這不是欺騙社會，什麼才是？」

李坤城說，國民黨立法院黨團總召傅崐萁、民眾黨立法院黨團總召黃國昌高舉反帝制、反專制大旗，卻無視習近平無限延任、普丁發動戰爭的事實，國民黨主席鄭麗文甚至稱普丁不是獨裁者。連公認的獨裁者都不敢批評，還有何資格談反專制。

李坤城說，藍白提了眾多違憲法案，就要有勇氣面對行政部門不副署。行政院標準非常明確，面對摧毀國家憲政體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律的違憲法案，行政院會堅定立場不副署，合憲合法的福國利民法案，行政院則會依法行政。（編輯：蘇志宗）1141219