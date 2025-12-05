民進黨：財劃法覆議案遭藍白否決 戕害國家財政

（中央社記者溫貴香台北5日電）民進黨今天表示，藍白不只否決行政院所提的財劃法覆議案，還拒絕面對自己的錯誤，阻擋行政院長進議場報告，又要中央違法編列預算，戕害國家財政大搞政治分贓，把全民納稅錢變成在野選舉綁樁的工具。

行政院對立法院11月14日三讀修正財劃法部分條文提出覆議案，立法院會上午在藍白人數優勢下，以59票反對、50票贊成，遭到否決。

民進黨發言人李坤城下午表示，藍白今天不只否決覆議案，還阻擋行政院長進議場報告，拒絕面對自己錯誤。1年內兩度惡修財劃法，不僅計算公式一再出錯，甚至要求中央政府每年舉債5000多億，超過公債法上限，內容更是粗糙不堪。

他表示，藍白喊著要擴大地方財源，實質是關起門來搞政治分贓，掏空中央拿錢不做事，將財政紀律與法律踩在腳底下，要全民為他們透支下一代的未來買單。藍白吸血中央圖利自家執政縣市，恐衝擊TPASS近百萬使用者、治水、大型建設與生育補助等，為一時政治利益，犧牲國家的財政永續。

李坤城呼籲，行政院提出更好的財劃法版本，獲得多數藍白地方政府的認可，讓中央與地方都有錢給民眾更好的建設與福利政策。藍白兩黨不應阻擋政院版財劃法草案。（編輯：萬淑彰）1141205