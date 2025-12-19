即時中心／黃于庭報導

民進黨積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續拍板，預計農曆年前完成提名與徵召。屏東縣長周春米日前表態爭取連任，有望與國民黨立委蘇清泉上演「2度對決」。對此，《ETtoday民調雲》最新民調結果顯示，屏東縣民對於9大施政滿意度為72.9%，周春米的整體施政表現滿意度也突破7成。

根據《ETtoday民調雲》民調結果，屏東縣民對於9大施政滿意度為72.9%，而周春米整體施政表現獲得76.3%滿意度，縣府行政團隊施政表現滿意度為73.0%；至於居住幸福度部分，更有84.7%民眾認為居住在屏東縣是幸福的。

若分析每項政策，民眾對於縣府在「三大公園、圖書館、運動建設」的表現，有85.1%表示滿意，不滿意11.6%；另「班班喝鮮乳」政策，則有84.2%民眾表示滿意，不滿意者7.1%；至於「愛智憶服務」的表現，更高達84.1%屏東縣民表示滿意，不滿意者9.4%。

「敬老、博愛卡福利升級」部分，也有82.5%的屏東縣民表示滿意，不滿意者9.8%；有關「孩子遊戲權」政策、擴展產業供應鏈、文化建設帶動地方發展，則分別有80.9%、80.7%、78.1%滿意度，皆為高水準表現。

最後則是生育補助，屏東縣政府2023年起發放生育津貼，每名新生兒2萬元；2025年更加碼，第2名以上新生兒生育津貼調升為3萬元，該政策獲得75.8%滿意度；另為解決民眾處理廚餘困擾，屏東縣府提供「廚餘機補助方案」，每台可補助最高6,000元，也有72.9%縣民表示滿意，不滿意者16.1%。

本民調調查日期為12月1日至8日，針對18歲以上設籍屏東縣之民眾，以手機簡訊及 EDM 方式進行網路問卷調查，回收有效樣本數為1,078份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.98%。

原文出處：快新聞／民進黨「這縣市」首長連任穩了？施政滿意度破7成 最新民調結果曝

