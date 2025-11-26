民進黨：鄭麗文質疑台海變火藥庫 附和中共論調

（中央社記者葉素萍台北26日電）總統賴清德宣布新台幣1兆2500億元國防追加預算，國民黨主席鄭麗文認為，賴總統不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠。對此，民進黨發言人吳崢說，鄭麗文此時幫中國講話、附和中共論調，不可思議。

賴總統上午宣布投入新台幣1兆2500億元國防追加預算。對此鄭麗文說，台灣千萬不要成為麻煩製造者，賴總統一番談話，不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠，不只投資戰爭，難道台灣未來所有經濟產業發展，都要建立在戰爭之上。

吳崢接受媒體訪問表示，賴總統講得非常清楚，為何要強化國防預算，就是防範外國勢力侵略及威脅。這筆國防預算的目標非常明確，就是要讓台灣安全同時厚植產業。鄭麗文說「這會讓台灣變危險、讓台海變成火藥庫」，這樣的說法非常不可理喻，也非常奇怪。

吳崢說，台灣長期以來，跨黨派歷任總統國防建軍的方向都是強化台灣的自我防衛能力。過去十幾年來，台灣從未做過區域和平穩定的挑釁者，反觀都是中國單方面破壞區域安全跟穩定。例如近期要在黃海實彈演訓，這兩年共機、共艦不斷騷擾周邊海域、甚至包圍台灣揚言做大規模軍事演習，中國對台灣安全恫嚇非常具體。

他表示，這樣的狀況下，台灣當然要強化自身防衛的能力，這才是負責任政府該做的事。鄭麗文這時候又幫中國講話、附和中共論調，非常奇怪。

吳崢表示，鄭麗文的談話非常不可思議，為何要幫中共講話。這讓外界回想鄭麗文擔任國民黨主席之前，到中國參加電視節目錄影，說共機、共艦在台海騷擾，是因為對台灣海峽有管轄權。

吳崢說，鄭麗文這種為共宣傳的言論，不曉得當上國民黨主席後有無改變，若還是抱持這種論調，對台灣主權、安全都是很大威脅。（編輯：萬淑彰）1141126