民進黨：鄭麗文重複中共話術 才是真正的「麻煩製造者」

記者盧素梅／台北報導

民進黨發言人韓瑩。（資料照／記者劉秀敏攝影）

針對國民黨準主席鄭麗文接受專訪時，批評賴清德總統是「麻煩製造者」，並主張「下架台獨黨綱」。對此，民進黨發言人韓瑩今（30）日表示，鄭麗文身為最大在野黨主席接受專訪時，用詞幾乎與中國國台辦如出一轍、重複中共論調，背離台灣主權與民主共識。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）近日投書《時代雜誌》（Time），形容總統賴清德為「Reckless Leader」（魯莽的領袖）。鄭麗文接受媒體專訪時表示，這不就是暗指台灣是麻煩製造者嗎？她笑著說，她難得要幫賴清德講句話，賴快變美國口中的麻煩製造者，難道不是因爲他完全配合美國嗎？



對此，韓瑩指出，民進黨自《台灣前途決議文》以來，一貫主張兩岸互不隸屬、台灣前途由2300萬人決定，從蔡總統的四個堅持，到賴總統提出的和平四大支柱，立場清楚一致。反觀鄭麗文，過去批評九二共識，如今卻選擇擁抱此立場，價值觀早已偏離初衷。

韓瑩表示，這段時間以來，國民黨為首的在野黨多次遭美國與國際警告，削弱台灣防衛自主，向國際釋出錯誤訊息，形同在玩危險遊戲。鄭麗文過去稱共軍擾台是在維持治安，如今又把「共軍不擾台」當作談判條件，前後態度反覆、立場錯亂。

韓瑩強調，和平必須建立在實力與團結上，不是靠妥協或幻想換來的。當國民黨主席不斷重唱中國說法、背離國際主流，才是真正讓台灣陷入風險的麻煩製造者。

