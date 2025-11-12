民進黨：韓國瑜大錯特錯，絲毫不見立法院長肩膀
針對立法院長韓國瑜今(12)日就立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」回應總統賴清德一事，民進黨發言人吳崢表示，非常遺憾韓國瑜身為立法院長，對於自家的國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，更對台灣民主自由的理解錯誤。韓國瑜院長指責賴清德總統沒有維護中華民國，沒有維護兩岸和平，更是大錯特錯。
吳崢指出，從民進黨的「台灣前途決議文」，到蔡英文前總統的「四個堅持」，到賴清德總統的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場都一以貫之，就是堅持台灣是主權獨立的民主國家，依照憲法名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體人民共同決定。不曉得上面這四點原則，韓國瑜院長哪一點不同意？
吳崢質疑，如果韓國瑜身為中華民國立法院院長，不認為台灣是主權獨立的國家，或者不認為中華民國和中華人民共和國互不隸屬，大可大大方方講出來；否則，賴清德總統堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？
吳崢強調，中國意圖發起「跨國鎮壓」，聲稱要侵害我國民意代表的人身自由，這是公然威脅台灣人民的人權，更是向在國際社會宣示對台灣民主的否定與打壓。韓國瑜身為我國最高民意機關代表，在事發後超過兩週事不關己，直到賴總統提醒才出面，卻對賴清德總統進行攻擊，用他人健康狀況做不當比喻，更不見對中國的惡行的譴責與呼籲。民進黨在保護中華民國及中華民國的國會議員，很遺憾的，韓院長似乎從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈立委的身上傷口抹鹽，令人失望！從韓院長今天的發言中，我們絲毫看不到我國立法院長應有的風骨與肩膀。
其他人也在看
強勢回應總統「自己生病讓別人吃藥」 韓國瑜籲賴清德凍結台獨黨綱
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 針對民進黨立委沈伯洋遭中國立案偵查一事，總統賴清德公開呼籲立法院長韓國瑜出面聲援。韓國瑜今（12）日下午強勢回應總統的喊話，直指總統要求他聲援是「自己生病，讓別人吃藥」，強調解決兩岸爭端，必須從根本調整執政黨的政治立場。 韓國瑜認為，應從源頭著手，呼籲賴清德以民進黨主席身份，立刻凍結或廢除台獨黨綱，並撤回中國為境外敵...匯流新聞網 ・ 16 小時前
周玉蔻批韓國瑜「降格為國台辦主任」 坐等梁文傑出來電
針對中國制裁民進黨立委沈伯洋並威脅透過國際刑警抓捕，總統賴清德昨（11日）呼籲立法院長韓國瑜出面聲援，韓今（12日）形容此舉如「自己生病，讓別人吃藥」，並建議賴應廢除民進黨台獨黨綱、撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法，才能解決問題。對此，資深媒體人周玉蔻批評韓的言論將自身角色降格為中國「國台辦主任」，並表示坐等陸委會副主委梁文傑以金句妙語「電他」。鏡新聞 ・ 15 小時前
總統籲聲援沈伯洋 韓國瑜嗆：自己生病要別人吃藥
民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，引發台灣政壇高度關注與交鋒。賴清德總統於11日呼籲立法院長韓國瑜應公開聲援沈伯洋，卻遭韓國瑜回嗆「自己生病了，卻要讓別人吃藥」。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
怕賴清德沒聽清楚 再唸一遍! 國台辦籲「認祖歸宗」提台北「這4條」道路
[Newtalk新聞] 中國國台辦今 ( 12 ) 日舉行例行記者會，發言人陳斌華就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 有記者提問，福建省賴氏宗親會秘書長喊話賴清德，「台灣賴氏的根就在大陸。不承認祖宗，不承認祖國，就是逆天之罪」。中媒還加碼指出，「賴姓都是中國人」不僅是無可辯駁的真相，更是賴清德自己無論如何也「賴」不掉的事實。對此有何評論？ 陳斌華表示，位於漳州市平和縣賴氏家廟的石碑上鐫刻著這樣的祖訓「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」。 「我怕賴清德沒聽清楚，我再念一遍。」陳斌華說，台北市區忠孝、信義、仁愛、和平，都是 4 條主要的幹道。這兩個例子都表明，忠於國家、孝順長輩，是兩岸中國人共同尊崇的傳統美德、價值觀念。任何妄圖分裂國家、背叛民族的人，都是不忠不孝之徒，將被釘在歷史的恥辱柱上。 不過有網友對此回應 : 「現在許多美國人祖先來自英國，那現在美國也沒聽英國的啊! 」、「重要的是信念價值與政治制度，祖先過不好，後輩就要走自己的路」。查看原文更多Newtalk新聞報導控烏用300萬美金誘米格-31飛行員駕機投降! 俄戰機攜匕首導彈炸基輔報復中港影視圈震動! 傳王家衛涉「不當言論」遭審查新頭殼 ・ 16 小時前
民進黨批韓國瑜對沈伯洋補一刀 吳崢：看不見立法院長應有肩膀風骨
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 立法院長韓國瑜今（12）日就立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」一事回應總統賴清德，稱總統做法是「自己生病讓別人吃藥」；對此，民進黨發言人吳崢表示，遺憾韓國瑜身為國會龍頭，對自家立委遭威權國家跨國鎮壓「遲遲不吭聲」，直到賴總統提醒卻又藉機「指桑罵槐」，更誤解了台灣民主與憲政精神。 吳崢痛批：「韓國瑜院長指責賴總統未維護中華民...匯流新聞網 ・ 16 小時前
法院認證竹市府破壞球場！拒配合司法鑑定 議員嘆：高虹安的政治鬧劇
新竹市立棒球場爭議再起，桃園地方法院最新判決揭露，高虹安市府在驗收過程中不僅「阻礙驗收、破壞現場、拒絕配合司法鑑定」，更導致事實無法查明。民進黨市議員曾資程今（12日）痛批，這場被包裝為「追求真相」的行動，實際上是徹頭徹尾的政治鬧劇，讓市民成為政治操作的犧牲品。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
千萬便當店要倒了！館長證實月底歇業：都怪民進黨
千萬便當店要倒了！館長證實月底歇業：都怪民進黨EBC東森新聞 ・ 18 小時前
法院認證棒球場遭開挖破壞現場 竹市府：依法後續處置
新竹市立棒球場下游廠商向棒球場統包廠商巨佳營造請求給付工程款所提出的訴訟，桃園地方法院判決出爐，判決書中提及市府開挖棒球場破壞現場後，導致後續無法驗收及下游廠商無法進場改善，遭多名市議員抨擊是高虹安市府挖爛棒球場，導致3年來改善工程停擺。對此，市府晚間發布新聞稿稱，市府在啟動覆土移除與改善工程前，統自由時報 ・ 13 小時前
賴要韓國瑜聲援沈伯洋 粉專翻出「邱議瑩潑水」嗆：當我們免洗筷？
大陸重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，對民進黨立委沈伯洋立案調查，甚至放話透過國際刑警組織等，展開全球追捕。賴清德總統昨（11）日向立法院長韓國瑜喊話「站出來維護國會尊嚴」，引來立法院國民黨團不滿，還有粉專更翻出過去韓國瑜被踐踏的事件，砲轟：「當我們免洗筷484！」中時新聞網 ・ 22 小時前
中共嗆全球抓捕沈伯洋 賴清德喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴
中國日前以涉犯分裂國家罪為由對民進黨立委沈伯洋立案偵辦，官媒央視更進一步發布起底影片，並揚言展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，總統賴清德今（11）日表示，中國對台灣並沒有管轄權，更何況沈伯洋是在捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制，非常期待立法院長韓國瑜夠率領跨黨派委員聲援沈伯洋，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
酸賴清德「自己生病讓別人吃藥」 韓國瑜正式回應了：台海安全被你打斷3隻腳
民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局稱涉「分裂國家罪」立案調查，總統賴清德日前喊話立法院長韓國瑜，希望他能夠站出來維護國會尊嚴，對此，韓國瑜今（12）日表示，賴清德消費沈伯洋，「桌子有4隻腳，維護台灣安全也有4隻腳，但賴清德總統兼民進黨主席打斷3隻腳」，並說從昨天賴清德的點名明顯看出，真的是自己生病讓別人吃藥。 韓國瑜表示，身為立法院長跟副院長，對每位立委在院......風傳媒 ・ 15 小時前
10月信保融資餘額續飆 單月1,660.29億元寫兩年新高
信保基金融資金額大增。10月承保金額1,389.48億元，協助取得融資金額大增至1,660.29億元，創前年10月以來的整整兩年新高水準，且已連續32個月破千億；合計前十月已達1兆4,557億元，已超越今年預算數，也較去年同期的1兆3,215億元續增10.16％，且距離史上最高紀錄僅差不到3,000億元。中時財經即時 ・ 13 小時前
《汽車股》和泰車前3季每股盈餘24.86元
【時報-台北電】和泰車(2207)公告董事會通過今年前三季合併財報，營業收入2119.36億元，稅前淨利204.13億元，本期淨利163.15億元，歸屬母公司業主淨利138.47億元，每股盈餘24.86元。(編輯：龍彩霖)時報資訊 ・ 15 小時前
和泰車前3季獲利年減13.7% 前9月每股賺24.86元
（中央社記者鍾榮峰台北2025年11月12日電）和泰車(2207)今天公布前3季財報，前3季合併營收新台幣2119.36億元，較去年同期微增，歸屬母公司業主獲利138.47億元，較去年同期衰退13.7%，累計每股基本純益24.86元，較去年同期減少3.93元。和泰車說明，今年前3季汽車總市場較去年同期仍呈現下滑，但TOYOTA與LEXUS銷售穩健，市占率較去年同期提升4%，加上高價車款販售增加，本業獲利仍較去年同期微幅成長。和泰車指出，前3季獲利較去年同期減少，主要是轉投資事業獲利減少，和泰興業與和潤在去年認列一次性大樓處分利益，使基期較高；此外，稅後淨利差異也包含去年和泰產險減資彌補虧損，認列所得稅利益所致。展望車市買氣，和泰車先前表示，持續觀察11月和12月銷售狀況，預估第4季台灣車市可較2024年同期佳，今年台灣車市新車掛牌數力拚超過40萬輛。中央社財經 ・ 13 小時前
被賴清德點名 韓國瑜最新影片吐心聲：老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄
中國官方以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，甚至中國央視也播放沈伯洋相關的紀錄片，引起國內軒然大波。賴清德總統昨天（11／11）也公開喊話，請立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。被總統點名，韓國瑜雖並未回應，但今天（11／12）臉書發布一段影片中提到，辦公室有一副墨寶「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄。」韓國瑜也意有所指說，主人不要鞭打老牛，老牛仍有爆發力，會加快步伐，象徵自己的心情。太報 ・ 18 小時前
韓國瑜以「桌腳說」嗆賴清德 民進黨團轟：不譴責加害人卻檢討受害人
立法院長韓國瑜昨遭總統賴清德點名要保護立委沈伯洋，以維護國會尊嚴，韓國瑜今天（12日）諷刺回應「自己生病，要別人吃藥」，並以「桌子4隻腳」形容台灣安全，請賴清德先廢除台獨黨綱、別搞惡意政治鬥爭，撤回大陸為境外敵對勢力、展開和平交流。對此，民進黨立院黨團反批，韓國瑜不譴責加害人，卻檢討受害人，心態令人不解。鏡報 ・ 15 小時前
中國通緝沈伯洋「藍1招讓韓當偽總統」？ 她：侵害統帥權！
論壇中心/綜合報導立委沈伯洋遭中國通緝，立法院長韓國瑜今(12)日反批賴清德「發動大罷免如何保護好台灣民主自由」，藍委許宇甄還要求立院重新啟動「兩岸事務對策小組」與中國交涉，並由韓國瑜擔任召集人。對此，資深媒體人王時齊痛批，國民黨「用立法權侵害總統權」，賴總統今天做球給韓國瑜，結果「我在跟你講大海、你在跟我講四隻腳」？王時齊在《台灣向前行》節目中指出，「熟悉的韓國瑜回來了」，完全不知道在講什麼，賴總統在跟你講的是國家安全整體概念、而且正好跟你國會有關，其實賴清德是做了球給你韓國瑜「讓你彰顯國會議長的高度」，我在跟你講大海、你在跟我講四隻腳？韓國瑜心中的「小警總」回來了，碰到中國先跪下來、先舔兩口，這就是國民黨現在從上到下的態度。短新聞總編輯沈志霖則用「惡婆婆大細心」比喻，好的婆婆會為家人出頭，譴責不正義的那方、保護家人。然而韓國瑜身為院長，嘴上稱會保護所有國會議員，但被問能不能聲援沈伯洋，就開始顧左右而言他，就是不願意。沈志霖進一步指出，韓國瑜昔日選總統時高喊「一支穿雲箭、恁爸等你」，但面對中共，就突然從流氓變癟三，「不只偏心、還壞心」。原文出處：向前行(影)／中國通緝沈伯洋「藍1招讓韓當偽總統」？王時齊轟：侵害統帥權！ 更多民視新聞報導北北基「逃」颱風假 卓冠廷：放不放假決定蔣萬安「頭大小」？鄭麗文祭拜「蔣萬安爸爸的爸爸的爸爸的仇人」 她：藍白怎合？極度天真？藍委徐欣瑩竟要陸委會「帶沈伯洋去中國澄清誤會」民視影音 ・ 11 小時前
「各方面都輾壓蔣萬安！」曹興誠：賴清德應徵召沈伯洋參選台北市長
民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查，官媒《央視》更播出紀錄片表示已對其發出全球紅色通緝令。總統賴清德昨公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜要維護國會尊嚴，引發熱議。對此，聯電創辦人曹興誠今（12）日力薦賴清德，若要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召他參選台北市長。中天新聞網 ・ 19 小時前
沈伯洋遭通緝風波 賴喊話韓國瑜遭批「應該自己表態」
中國重慶公安日前宣布對民進黨立委沈伯洋以「分裂國家罪」立案偵辦,官媒央視9日更發布「起底台獨沈伯洋」影片,引用專家觀點提及可透過國際刑警組織展開全球抓捕,引發台灣政壇高度關注。品觀點 ・ 21 小時前
普發一萬入帳備註寫「行政院發」藍白轟厚臉皮：割稻尾第一
普發一萬今天起陸續入帳，但備註欄特別寫「行政院發」、「全民＋1政府相挺」，藍白今忍不住開嗆。民眾黨立院黨團列出行政院長卓榮泰、綠委們先前不支持普發現金的言論，酸民進黨割稻尾第一，竟把先前所稱的「違憲、賣台」普發一萬變自己德政。國民黨前發言人鄧凱勛也批，民進黨厚臉皮到不可思議。中時新聞網 ・ 18 小時前