民進黨：韓國瑜大錯特錯 絲毫不見立法院長肩膀

（中央社記者葉素萍台北12日電）總統賴清德盼立法院長韓國瑜聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今天做出回應。民進黨發言人吳崢說，從韓國瑜的發言中，絲毫看不到立法院長應有的風骨與肩膀。

中國重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，中國官媒央視（CCTV）新聞9日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅會全球抓捕。賴總統11日表示，非常期待韓國瑜站出來維護國會的尊嚴，率領跨黨派委員聲援沈伯洋。

韓國瑜今天在立法院副院長江啟臣的陪同下，於立法院向媒體發表談話表示，從賴總統點名他，很明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」，而且賴總統若真的想幫沈伯洋，應考量廢除民進黨台獨黨綱、重建朝野良性互動及撤回中國大陸為境外敵對勢力。

民進黨今天發布新聞稿，吳崢表示，非常遺憾韓國瑜身為立法院長，對於自家的國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，更對台灣民主自由的理解錯誤。韓國瑜指責賴總統沒有維護中華民國，沒有維護兩岸和平，更是大錯特錯。

吳崢指出，從民進黨的「台灣前途決議文」，到前總統蔡英文的「四個堅持」，到賴總統的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場都一以貫之，就是堅持台灣是主權獨立的民主國家，依照憲法名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體人民共同決定。「不曉得上面這四點原則，韓國瑜院長哪一點不同意？」

吳崢質疑，如果韓國瑜身為中華民國立法院院長，不認為台灣是主權獨立的國家，或者不認為中華民國和中華人民共和國互不隸屬，大可大大方方講出來；否則，「賴清德總統堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？」

吳崢強調，中國意圖發起「跨國鎮壓」，聲稱要侵害民意代表的人身自由，這是公然威脅台灣人民的人權，更是向國際社會宣示對台灣民主的否定與打壓。韓國瑜身為最高民意機關代表，在事發後超過2週事不關己，直到賴總統提醒才出面，卻對賴總統進行攻擊，用他人健康狀況做不當比喻，更不見對中國惡行的譴責與呼籲。

吳崢說，民進黨在保護中華民國及中華民國的國會議員，很遺憾的，韓國瑜似乎從加害人中華人民共和國的立場，在被害人的身上傷口抹鹽，令人失望，從韓國瑜今天的發言中，絲毫看不到立法院長應有的風骨與肩膀。（編輯：謝佳珍）1141112