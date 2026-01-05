即時中心／高睿鴻報導

面對年底將登場的地方大選，除了各黨積極布局，各方勢力也在「合縱連橫」；其中，面對國民黨執政多年的新北戰區，民進黨更是努力尋找突破口。打算力拼市議員連任的卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣等人，今（5）宣布將結盟新北市議員參選人陳岱吟，共組「新新板土2.0」連線。卓冠廷受訪時表示，4人連線將向選民強打聯合競選、聯合問政等訴求，也將原本涵蓋新店、板橋、土城的連線，藉由陳岱吟加入，進一步擴至新莊。

卓冠廷說，今日是他、陳乃瑜、山田摩衣就任第1108天；今天與新加入的陳岱吟共組「新新板土」連線，目的就是能一起向選民，傳達一個很重要的訴求，「就是我們會聯合競選、聯合問政」。他續指，過去大家可以看到，自己與陳乃瑜、山田摩衣共同於議會並肩作戰，「我們保護弱者、揭發弊案、勇敢監督侯友宜市政府團隊；大家在議會，都有看到我們的表現，同時也努力為地方，爭取建設與福利，讓很多不可能化為可能」。

以上這些成就，卓冠廷表示，都是有賴團隊作戰，但若要持續團隊作戰，就需要更多力量；因此他也說，希望民進黨能於下次選戰，得到議會過半的成績。卓冠廷接著表示，綠委蘇巧慧如今已成為民進黨的新北市長候選人，除了預期她能發揮「母雞帶小雞」效果、小雞也必須拱母雞。所以他直言，自己更希望能結合各地志同道合的年輕夥伴，一起聯合競選、聯合作戰，特別是，民進黨在新莊地區還有很大的成長空間，希望能進一步增加席次。

快新聞／民進黨「這4人」宣布結盟！聯合競選挑戰新北議會 卓冠廷證實了

打算拼市議員連任的卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣等人，宣布將結盟新北市議員參選人陳岱吟，共組「新新板土2.0」連線。（圖／民視新聞）

綜合上述，卓冠廷說，如今能夠有個在地、優秀的女性幕僚（陳岱吟），願意回鄉參選，於是幾人乾脆組成一個連線；他強調，此舉就是為了告訴市民，既然卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣在議會聯合問政、聯合競選的模式能成功、也可得到選民認同，那如今加入陳岱吟，只會讓戰力更加堅強。

所以卓冠廷表示，接下來「新新板土2.0」連線將分成兩階段作戰，第一階段就是聯合競選，首先是初選期間，在大街小巷投放各種廣告、進行各式宣傳，大家將能看到卓、陳乃瑜、山田、陳岱吟4人聯合作戰。接著，他們也會在適當的時機點，共同提出聯合政見，具體告訴市民，若3人都能連任、陳岱吟也能當選，將帶來什麼樣的新時代、新機緣、以及新的訴求。若通過初選，屆時4人也將一起聯合競選，共同面對大選。

至於第二階段，卓冠廷也說，他們將共同對選民做出承諾，若之後能選上、市民願意給他們機會，那麼幾人未來將能在議會共同問政；除了之前的新店（陳乃瑜）、板橋（山田摩衣）、土城（卓冠廷），未來還能補進新莊的陳岱吟，讓聯合問政的服務範圍更寬廣，滿足更多民眾的期待。

原文出處：快新聞／民進黨「4選將」宣布結盟！聯合挑戰新北議會 卓冠廷證實了

