民進黨：66.9%民眾認為立院最重要任務是通過總預算

（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨今天公布最新民調指出，立法院這會期僅剩1個月就結束，有66.9%民眾認為立法院最重要的任務就是優先通過總預算，有21.1%民眾認為是優先彈劾總統賴清德。民進黨政策會執行長吳思瑤說，希望這份民調可以敲醒夢中人，藍白不要裝睡叫不醒。

吳思瑤、發言人吳崢今天召開「立院本會期表現暨未審總預算影響民調」記者會。

吳崢表示，總預算案沒過，有63.3%的民眾擔心政府在推動「防災韌性」這項計畫受到影響，不擔心比例有31.8%；有61.6%民眾擔心政府在「各縣市河川治水、排水改善」受到影響，不擔心比例有33%；有50.7%民眾擔心「公共托育」政策受影響，不擔心有42.3%；對於有0到6歲子女的家長來說，有58.3%擔心總預算案卡關公共托育受影響。

吳崢說，總預算案沒過，32.7%擔心TPASS受到影響，不擔心比例有54.9%；但TPASS使用者中，有52.2%擔心總預算卡關影響此福利。

吳崢表示，因為總預算沒過，從1月1日起政府不得動支金額高達2992億元，其中包括各縣市財政均衡補助321億元、各縣市河川治水排水改善147億元等。

吳思瑤表示，這是史上最混最扯的一屆立法院，這會期是立院的預算會期，預算會期不審預算，但不審議案幹嘛延會。她說，有56.3%民眾不滿意這會期立法院的表現；同時有49.3%民眾同意「立法院本會期推出很多爭議的法案，不重視一般的民生法案」的說法。

她說，立法院這會期僅剩1個月就結束，有66.9%民眾認為立法院最重要的任務就是優先通過總預算，有21.1%民眾認為是優先彈劾總統賴清德。若從政黨傾向交叉分析，有43.8%的國民黨支持者、50%的民眾黨支持者、58.3%的中間選民認為應該優先通過總預算。

民進黨這份民調，是由民進黨民調中心在2025年12月29日至30日進行，針對20歲以上具有投票權公民，完成1043份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負3個百分點。（編輯：蘇龍麒）1150108