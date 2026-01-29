民進黨2美女刺客登記初選 瞄準暖暖 中山兩區

民進黨基隆市黨部正在進行議員初選登記，29日上午，2位被外界譽為「美女刺客」的參選人，包括登記參選暖暖區的朱書昕（左）、登記參選中山區的吳巧瀅（右）連袂赴黨部登記。（張志康攝）

民進黨基隆市黨部議員初選正進行登記，29日上午有意參選議員的兩位美女刺客赴黨部登記。黨部主委林明智表示，朱書昕及吳巧瀅分別登記暖暖區及中山區，都在基層長期耕耘許久。初選登記將到30日下午5時截止，擬提名15席議員候選人，若有缺額或超額，將在登記截止後，展開初選及徵召作業。

朱書昕打算參選暖暖區議員，她是國立台北教育大學碩士，曾擔任前議員林明智議員助理，也成立了我愛暖暖志工協會，長年關懷婦幼健康議題。她說，希望能用自己的專業，來服務市民朋友。

有意參選中山區議員的吳巧瀅，學歷是國立台北商業大學財務金融系。她表示自己在貧困家庭中長大，從小受到家扶中心的幫助。為此，從社會起就投入弱勢族群關懷，成立基隆市關懷婦幼發展協會，藉此幫助許多婦幼家庭。

林明智表示，議員初選登記將在30日下午5時截止，目前已經完成登記的有9位參選人。黨部今年預計將提名15席議員候選人，每區都會有性別保障名額。在登記截止後，黨部會依據登記狀況，評估各區是否要進行初選或是提名徵召。

民進黨基隆市黨部公告的各區名額，中正區、信義區、仁愛區、七堵區及中山區各提名2人，安樂區3人、暖暖區1人。另外，這屆新增的山地原住民也將提名1人，平地原住民暫不提名。林明智透露，目前評估安樂區幾乎篤定會展開黨內初選，黨部預計在今年2月底到3月初展開初選民調。在登記截止後，黨部將於2月2日至6日展開初步協調，若不超過提名名額，將於2月13日公告首波提名人選。

